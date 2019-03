Gayà es doble Malta

El paso de la Selección por Mestalla se ha reciclado en positivo. Noruega llegó con vida hasta el final, incluso pudo empatar, pero la superioridad del grupo que comanda Luis Enrique fue manifiesta. El seleccionador lo subrayó después en sala de prensa, donde se empeñó en elevar el valor del triunfo, como corresponde. Era importante no fallar y no se falló. Rodrigo volvió a marcar, Parejo estuvo bien y promete ir a más, los laterales funcionaron de maravilla –Jordi Alba y Jesús Navas– y algunas apuestas empiezan a consolidarse, como Dani Ceballos o Marco Asensio, aunque no están resueltas. La portería es para De Gea, eso sí está claro. Calibrar la evolución del bloque es complicado. Si bien, se ha establecido una línea que pasa por elevar el ritmo físico y de balón, la agresividad en campo rival, para presionar y generar ocasiones.

Más allá de los centímetros (los casi dos metros de Bjorn Maars Johnsen fueron una angustia), los kilos y la velocidad, Noruega se encuentra varios peldaños por debajo de los adversarios de la Nations League, de Inglaterra y Croacia. La visita a Malta permitirá afianzar conceptos, corregir y probar alternativas. En ese grupo de meritorios está José Gayà. El lateral izquierdo del Valencia CF es fijo para Luis Enrique y representa una alternativa distinta a Jordi Alba o Juan Bernat, que también aspira a tener minutos en Ta' Qali.

Gayà tiene más cuerpo defensivo que sus competidores. El pedreguro permite abrir una vía más robusta en la marca, con más carácter y con un punto más de equilibrio. Gayà ha completado tres partidos de la era Luis Enrique, todos como titular: Croacia (6-0, Alicante), Gales (1-4) y Bosnia (1-0). Sólo un gol concedido y un nivel de rendimiento alto, destacado por solidez y un número bajo de errores cometidos. Bosnia es la última referencia. No participó en el momento crítico, ante Croacia en Zabreb e Inglaterra en el Benito Villamarín, pero la lógica de los méritos refuerza su condición de titular ante Malta.



Competencia para Jordi Alba

Jordi Alba es el titular de la posición. No hay duda. Juan Bernat es una vía para tomar toda la banda, como hace en el PSG. Con los malteses delante, también es una vía lógica. En Mestalla, Luis Enrique proyectó a sus laterales como si fueran extremos, pese a que el esquema de partida era un 4-3-3, con momentos de 3-1-4-2. Para interpretar ese rol, Juan Bernat es ideal. Consciente de que esa línea está abierta, Gayà anunció en Mestalla que también se ve de «extremo» en la Selección. El de Pedreguer tiene capacidad y llegada, siempre ha tenido esas condiciones, otra cuestión es que con Marcelino se haya convertido en un perro de presa.

Malta examina la mentalidad del grupo. Para florecer como equipo es importante resolver estos partidos con autoridad y buen juego. Más allá de los goles de Rodrigo y de los panenkazos de Ramos, transformar las ocasiones es una de las cuestiones pendientes que se hicieron evidentes el sábado. Luis Enrique defendió a Álvaro Morata, pero el punta del Atlético falló remates que no se corresponden con un atacante de su estatus. Claro que lo importante es producir situaciones de gol, pero también trasnformarlas. Malta también es una oportunidad para coger confianza. Por nivel y capacidad competitiva, el partido no sirve como referencia, aunque sí tiene valor. Lo mismo sucederá en un par de meses, en Islas Feroe. Sin embargo, conquistar los dos enclaves es básico para llegar fuerte a uno de los partidos clave de la clasificación: Suecia, 10 de junio en el Santiago Bernabéu.

Minutos de vuelo con la idea de juego de Luis Enrique, mecanismos, adaptación... todo eso será básico en septiembre, en Rumanía, y en la doble fecha de octubre, con visitas a Noruega y Suecia . El seleccionador también busca compañero para Sergio Ramos ... la posición es tan sensible como la de delantero y representa un problema mayor por la escasez de centrales. Iñigo Martínez no está cuajando en el post Piqué . Ante Noruega mostró sus carencias y cometió el penalti. Por ahí han pasado alternativas como Marc Bartra Nacho o Raúl Albiol. En Ta' Qali podría volver a participar Mario Hermoso . El cuerpo técnico sigue esperando a Diego Llorente , puntualmente lesionado.