Alineaciones del Malta - España

La selección española de fútbol busca hoy tres puntos 'obligados' en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 cuando visite a la modesta Malta, el rival más asequible en teoría con el que se ha encontrado Luis Enrique Martínez desde su llegada al banquillo y frente al que tiene también la misión de recuperar puntería ante una portería defendida por el hijo de John Bonello, el titular en el recordado 12-1 de 1983.

España cumplió en su estreno en el camino hacia el torneo continental. El pasado sábado, en Mestalla, se deshizo de Noruega, con más problemas de los previstos y de los que el partido sugirió, porque nunca hubo una renta en el marcador excesivamente cómoda y eso provocó que su oponente soñase siempre con arañar algo positivo.

Las sensaciones que ofreció la 'Roja' fueron positivas y únicamente quedaron empañadas en parte por la falta de acierto en los metros finales. La tricampeona de Europa pisó mucho y con claridad el área rival y gozó de muchas ocasiones, pero la falta de acierto le condenó a un mayor sufrimiento del esperado.

Pese a que el gol fue lo que faltó el sábado, no parece que el técnico asturiano vaya a retocar en exceso, ni esa línea, ni el resto. El tiempo que tiene para trabajar con los internacionales no es demasiado y dentro de una clasificación más comprimida en el tiempo se antoja improbable muchos cambios en el once.

Arriba, el de Gijón se deshizo en elogios tanto en Álvaro Morata, pese a sus buenas ocasiones desperdiciadas, como en Rodrigo Moreno, autor del 1-0, aunque sólo el madrileño aguanta en el once. Asensio será titulares arriba.

En el centro del campo se producirán numerosas variaciones para refrescar una zona que tuvo mucha pelea en Mestalla con los aguerridos centrocampistas noruegos y jugarán Rodri, Canales y Saúl, con Bernat pecado a la banda izquierda por delante de Gayà.

Atrás se esperan cambios, ya que Luis Enrique quiere tener energía renovada. Hermoso forma con Ramos en la zaga y Gayà recupera la titularidad en la zurda, con Sergi Roberto como lateral derecho.



ALINEACIONES



MALTA: Bonello; S.Borg, Caruana, Z.Muscat, Mbong, Guillaumier, Fenech, J.Zerafa; Nwoko, Corbalan y Mifsud.

ESPAÑA: Kepa; Sergi Roberto, Ramos, Hermoso, Gayà; Canales, Rodri, Saúl, Asensio, Bernat y Morata.