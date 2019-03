Ansiedad en Balaídos

Villarreal CF y Real Celta se juegan tres puntos que pueden suponer la permanencia en LaLiga Santander a finales de mayo, en una carrera de fondo de diez jornadas y en la que los parones de avituallamiento están de más. Ni Fran Escribá, ni Javi Calleja dan por definitivo el resultado de lo que ocurra en Balaídos a partir de las 18:30, sin embargo son dos equipos que no están acostumbrados a navegar por aguas turbulentas a solo diez partidos de que la temporada eche el telón. Es en ese momento donde los pequeños detalles cobran mayor trascendencia. El técnico celeste apuesta por la excitación emocional de un equipo que recupera a su mesías —Iago Aspas— y que tendrá abarrotada la grada, ya que desde hace días se colgó el cartel de 'no hay billetes' para responder al 'SOS' del club. Pero el tiempo corre en contra de los vigueses y ahí Calleja quiere sacar tajada. La receta será la de manejar el tiempo del partido, jugar con la «ansiedad» rival y mantener la «cabeza fría» desde la tranquilidad que han supuesto las últimas cuatro victorias seguidas, las cuales les han permitido emerger desde las profundidades de la clasificación.

El reto groguet es mayúsculo. El parón FIFA ha interrumpido la dinámica ascendente del Villarreal. Es más durante estos quince días de asueto liguero se le han ido cayendo piezas por lesión al cuerpo técnico amarillo. Pero en La Cerámica mantienen el optimismo intacto, y es que los últimos precedentes declinan la balanza del lado del Villarreal. El Submarino no pierde a orillas de la Ría desde 2006, precisamente con Calleja como jugador. Delante tendrán a un púgil malherido en orgullo y sin el camino a seguir claro. Una victoria amarilla supondría media salvación, dejando al cuadro gallego siete puntos por detrás.



Bonera decide el sistema

Las lesiones han complicado la vida a Calleja enormemente. Bonera tiene la llave del sistema con el que saldrán los amarillos en Vigo. Entre partido y partido se han quedado por el camino Gerard, Jaume Costa y Llambrich. A ellos se les suma Funes Mori por sanción.

Bonera ha entrado en la convocatoria a última hora y eso permite al técnico madrileño mantener la defensa de tres y a Mario en el flanco derecho. No obstante si el estado físico del central italiano no es el óptimo para un choque de tanta exigencia el 4-4-2 es la otra fórmula de la que dispone Calleja, aunque la entrada en convocatoria de Quintillà y Florin le permite jugársela a mantener el 3-5-2 y corregir las bajas en el centro de la zaga con Mario o Iborra. En el ataque Samu Chukwueze y Bacca (no fue convocado por Colombia) se disputan la otra plaza en la delantera, respaldada por una medular en la que Morlanes parece haberle ganado la partida a Fornals en los últimos parencuentros.