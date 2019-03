Fornals llamó "cagones" a los árbitros

Pablo Fornals todo apunta a que se va a perder el partido ante el Barcelona en La Cerámica por llamar «cagones» a Gil Manzano y a sus asistentes en un comentario dirigido a uno de los linieres cuando ya habían alcanzado el túnel de vestuarios tras la finalización del encuentro en Balaídos. En el apartado de 'Otras incidencias' del acta el colegiado reflejó así lo sucedido: '(Jugador Pablo Fornals Malla) Una vez finalizado el encuentro y estando en el túnel de vestuarios, dicho jugador se dirigió a mi árbitro asistente número dos en los siguientes términos: 'Sois unos cagones, sois unos cagones'».

El Comité de Competición, a tenor de los precedentes, se reunirá este martes y hará público su fallo antes del encuentro que enfrentará al Submarino y al Barça con lo que todo apunta a una sanción que por una actitud que se puede considerar como menosprecio a los colegiados puede implicar un castigo entre dos y tres partidos a tenor del artículo 117 del código disciplinario: «Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

El Villarreal recibirá en la jornada 30 de la Liga al Barcelona, al que no ha ganado en su estadio desde hace doce años y frente al que la pasada campaña perdió por 0-2.

En el último encuentro en La Cerámica entre ambos conjuntos, disputado en diciembre de 2017, el conjunto catalán no pudo encarrilar su triunfo hasta que los locales se quedaron en inferioridad numérica por la expulsión de Daniel Raba en el minuto 60. Diez minutos después llegó el tanto de Luis Suárez, que acaba de avisar poco antes con un balón al palo, y doce después de ese gol, el de Leo Messi para cerrar el encuentro.