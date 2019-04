Alegría y convicción, pero además a raudales. Así se mostró Calleja en la previa al duelo, visibilemente sonriente y con la clara intención de contagiar a sus pupilos para la difícil empresa de ganar al Barça. Pese a ello no tuvo remilgos en destacar qué hicieron mal en Vigo: «El otro día me dolieron muchas cosas y no quiero remover eso. Marcamos dos goles fuera, llegábamos con claridad... y no ganamos. Perdimos la concentración 30' y nos costó el partido. El resultado no tiene que condicionar el juego. Si hacemos bien las cosas hay que darle continuidad vayamos como vayamos. Lo tengo pero tengo que acabarlo haciendo que el rival tire la toalla. Contundencia, ambición... ese es el camino».

Mentalidad del equipo: ""Bien. Ya nos hemos olvidado del palo. Solo estamos pensando en arreglar un poco lo que el otro día tiramos. Es un partido muy complicado, muy difícil, totalmente diferente. Jugamos contra el líedr y sabemos que siempres es difícil sacar algo contra el Barcelona, pero es nuestra obligación. Tenemos ques sacar tres puntos en casa. Cada vez quedan menos partidos y nosotros con la actitud de querer ganar".

El entrenador insistió en querer para ganar: «Si jugamos con miedo, lo lamentaremos. Tenemos que saber que si se encuentran cómodos con el balón como el otro día, nos metemos en nuestro campo y sufriremos. Tenemos que incomodarles, gestionar bien el balón para que no saquen su mejor fútbol y consigamos tres puntos».

También habló de las posibles rotaciones de Valverde y de cómo meterle mano al Barça. «Espero al líder. He escuchado a Valverde y le dan importancia. Quitarles el balón es prácticamente imposible. Debemos aprovechar las fases del partido, si solo defendemos, perdemos. Hay que hacerles daño y generarles dudas», apuntó y añadió: «Messi es el jugador diferente, no hay nadie como él. Pero quien juegue en su lugar lo hará bien».

Por último no quiso acrecentar la inseguridad tras perder renta con el Celta en la tabla: "Todo el año está siendo igual. El otro día los rivales que pelean por la permanencia todos conseguimos resultados negativos. Está todo muy pegado. Nadie se va a desmarcar de la zona hasta las últimas jornadas. Todas las jornadas son importantes".

Sobre las bajas por lesión indicó: "Recuperar, recuperamos a poquita gente. No va a llegar Gerard, ni Jaume lo más seguro. Y los que vienen de larga duración, ninguno se reincorpora con el equipo. Javi Fuego está entrenando más fuerte, pero todavía no tiene el alta. Contamos prácticamente con los mismos que para Vigo".