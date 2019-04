Asenjo hace horas extra

El portero del Villarreal, Sergio Asenjo, señaló en un acto benéfico llevado a cabo en el CEU de Castelló que, pese a la complicada situación que atraviesan, es de destacar que el equipo no se da por vencido ante los últimos varapalos: «Es de destacar que el equipo no baja los brazos, sabemos que pase lo que pase debemos pelear hasta el final. El reaccionar después de lo que pasó en Vigo y de la estocada que supuso ese resultado, habla bien de nosotros. Tener ese orgullo y esa fuerza es de mérito, y sobre todo habla de las ganas que tenemos de solventar esto».

El portero palentino, que en la actualidad es el guardameta que más paradas ha realizado de disparos entre palos en el presente campeonato liguero con un total de 111 muy por delante del segundo clasificado que es Bono del Girona con 100, destacó la reacción mostrada ante el Barcelona, al que remontaron un 0-2, aunque lamentó que los de Valverde les empataran en la última jugada del partido y aprovechó para pedir más firmeza defensiva al equipo: «Debemos mejorar atrás, trabajar mejor en la seguridad defensiva. Si mejoramos eso seguro que podemos sumar los puntos fuera de casa. Se nos fueron dos puntos que viendo como fue la jornada hubieran sido dos puntos muy importantes para salir de ahí abajo».

El dato es paradójico porque por un lado denota que el portero amarillo está ofreciento un rendimiento de garantías, pero por otro habla bien a las claras de que el equipo esta haciendo demasiadas concesiones defensivas. De hecho el promedio de paradas del meta por partido en LaLiga es de 3,7, si bien en ese apartado no es quien lidera la clasificación puesto que por delante de él se encuentran, aunque con menos partidos jugados, Oier Olazabal del Levante; Gorka del Girona; Joel Robles del Betis; y el anteriormente mencionado Bono del Girona.

Asenjo, al margen de ser el portero titular del equipo, es sin duda también uno de los pesos pesados en el vestuario amarillo. Es por ello que su opinión tiene ascendencia sobre el resto del grupo y ayer dejó muy claro cómo afrontan tanto él como sus compañeros la recta final de campaña, conscientes de que aún queda mucho por luchar: «La liga por abajo está muy abierta, todos nos jugamos algo y cada partido es vital. Hay gente que están peleando por arriba y otros por abajo, por lo que cada punto se pelea hasta el final».

A partir de ahí el guadameta únicamente se permite el lujo de pensar en el siguiente partido que tiene que afrontar el equipo, que en este caso es en el campo del Betis el domingo a las 20:45 horas: «Debemos guiarnos por lo que hemos hecho bueno y trabajar en lo que no hacemos bien. Hemos hecho cosas bien y eso debemos hacerlo en el Villamarín, lo que hemos hecho bueno en estos partidos es el camino».