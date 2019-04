Trigueros inicia la cuenta atrás

El centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, aseguró que se encuentra muy recuperado de su lesión de rodilla, lo que le hace ser más "optimista" para su recuperación, pues ya entrena con el resto de sus compañeros.

El jugador, que se lesionó el 22 de febrero en el partido de la Liga Europa con el Sporting de Lisboa, sufrió un esguince de grado 2-3 de rodilla, una lesión que necesita un tiempo mínimo de recuperación de diez semanas, lo que ahora parece que será menos.

"En un principio esperaba estar un mes y medio o dos meses de baja, aunque los plazos dependían de la evolución. Ahora estoy entrenando con el equipo y vamos a ver como van las cosas", explicó el centrocampista.

El jugador del Villarreal argumentó que la actual "no está siendo una buena temporada a nivel físico y de lesiones" y que espera que estos problemas cesen "de forma definitiva" de cara al próximo año.

"No sé si haber regresado tan pronto en verano y haber forzado haya sido negativo, nunca se sabe. Regresé por necesidad del equipo y no me arrepiento. Entré en una dinámica mala y eso tampoco ayudó, pero como he dicho nunca se sabe", apostilló Trigueros.

Por último el jugador del Villarreal reconoció que el hecho de estar fuera del equipo y no poder ayudar es "algo muy duro", ya que desde la grada "se hace complicado limitarse a tener que verlo".