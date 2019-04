Caparrós anuncia que sufre leucemia

El anuncio del entrenador del Sevilla FC ha sorprendido a todos tras la victoria de su equipo ante el Valladolid. Joaquín Caparrós ha desvelado que sufre leucemia aunque eso no le impide el deseo de continuar al frente del equipo, que este domingo daba un paso importante en la lucha por la cuarta plaza.

"Quiero aclarar una cuestión, que ha habido una serie de comentarios. Me hierve la sangre roja, ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca, ha querido equilibrarse. Tengo una leucemia crónica, no me impide mi profesión, puedo entrenar a diario. Quiero disfrutar de mi profesión. Tengo que dar las gracias a todos. No tengo tratamiento ni nada. A disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva y el presidente, estoy enchufado más que nunca y quiero seguir. No voy a volver a hablar de este tema, para que todo el mundo se quede tranquilo", ha explicado el técnico utrerano en los medios oficiales del club.

VIDEO: Los goles del Valladolid - Sevilla

Caparrós trataba de transmitir tranquilidad y añadía que la enfermedad "está cogida a tiempo y puedo seguir este año y, si confían en mí, muchos más años" como entrenador del Sevilla FC. Lo hacía horas después de que, en la víspera del partido en Valladolid, los rumores sobre su posible enfermedad comenzaran a correr por las redes sociales.