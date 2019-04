"Fueron 24 horas de asimilar y de pensar que tenía que haber hecho otra cosa"

Santi Cazorla ha comparecido ante los medios tras su penalti fallado en Sevilla y ha analizado la situación tanto suya como del equipo:

ÁNIMO

"Estoy bien, con ganas de afrontar lo que viene. Esperando a un gran rival el jueves como es le Valencia en un partido importante. Cambiando el chip y pensando en lo que viene para sacar al Villarreal de la situacion en la que estamos"

"Es fácil superarlo porque cuando sientes el apoyo y el cariño de la gente hay que tirar hacia adelate. No puedo cambiar las cosas, pero son cosas del fútbol. Son tres palos seguidos en una semana pero el fútbol sigue y hay que cambiar el chip. Por eso puse en redes sociales el mensaje de que lo voy a volver a intentar, a levantarme y a tomar la responsabilidad que me toque por este club. Ojalá con la ayuda de todos y nuestro esfuerzo podamos sacar al Villarreal de esta situación"

"Es el mensaje que quiero dar. Todos después del Betis estábamos jodidos pero esto sigue, quedan siete finales dependiendo de nosotros mismos y el que se hunda, que se aparte"

SITUACIÓN

"Creo que el fútbol está siendo muy cruel con nosotros, el equipo está haciendo méritos para tener mas puntos, al menos cuatro que te verías fuera, son palos duros pero veo al equipo fuerte, unido, dependemos de nosotros y bueno, ojalá entre nosotros nos hagamos fuertes y logremos el objetivo"

"Al final son detales en muy poco tiempo que te lastran, te hunden y es verte ahí abajo. Estaríamos viendo la realidad de otra manera pero estamos en descenso. El equipo da muestras de mejoría y el fútbol tiene que ser un poco más justo con el equipo"

EUROPE LEAGUE

"Nosotros no vamos a tirar ninguna competicion. Estamos a las puertas de una semifinal ante un gran rival, en un derbi, afrontamos el partido con las máximas garantías y queremos pasar a semifinales. Tenemos una plantilla amplia"

"En Europa League parece que si quedas eliminado no pasa nada y la gente se libera y no se agarrota. Ojalá podamos ir igualando la situación con LaLiga"

EL PENALTI

"Bueno, yo a partir de hoy ya me río otra vez. fueron 24 horas de asimilar y pensar que tenía que haber hecho otra cosa"

"Leí que se había fijado en Diego López porque Diego me conoce, pues bueno, he tirado varios por el medio en mi etapoa en Inglaterra. En ese momento pensé que los últimos no y que él se iba a tirar. Es un acierto de él, mérito de que me conozcan y de que los porteros estudien a quien tira. Intentaré no comoter otro error"

EL VALENCIA

"Está clao que por el momento el Valencia puede ser favorito, pero eran favoritos el Zenit y el Sporting de Lisboa. El míster nos ha transmitido que quiere competir la Europa League"

"Conozco a Marcelino muy bien. Lo he etenido como entrenador y van a plantear un partido complicado e intenso queriendo llegar muy lejos en Europa League".

APOYO

"Les agradezco el apoyo a los compañeros del Betis y a todos los que se interesaron por mí. Es lo que me llevaré del fútbol, el compañerismo"