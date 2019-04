Cazorla agradece el apoyo a Iker

Santi Cazorla ha recibido numerosas muestras de apoyo después de fallar el penalti en el Benito Villamarín. Una pena máxima, que de haberla metido el Villarreal hubiera empatado el encuentro y por consiguiente salido de la zona de descenso de LaLiga.



Compañeros como Álvaro González o Vicente Iborra, excompañeros como Juan Mata y aficionados groguets y del fútbol no dudaron en dar cariño al futbolista asturiano. Sin embargo la felicitación más especial fue la del pequeño Iker:





Cazorla no se olvidó del joven aficionado y le dedicó unas palabras en sala de prensa: " Iker. Lo he visto muchas veces al finalizar los partidos, le dije que no lo quería ver llorar más porque el equipo perdiera, y lo que es la vida. Él me ha hecho un video para ayudarme y por gente como él decido pasar página. Lo que necesite, lo que mande él, que piense la dedicatoria que quiere y lo haremos todo con mucho gusto. Gracias por tu ejemplo de superación, ojalá a final de temporada podamos celebrar que el Villarreal siga el primera. No lloramos ni tu ni yo más"

El joven Iker padece una parálisis cerebral por la cual a partir de los seis años dejan de recibir ayuda y las terapias para evitar que su cuerpo se atrofie se reducen drásticamente a la mitad. Iker y su madre acudieron al programa Las Mañanas de TVE para dar a conocer su caso y su situación. Allí Iker reconoció que su jugador favorito era Manu Trigueros. Desde ese momento de la temporada 17/18 el Villarreal y el futbolista se pusieron en contacto con la familia de Iker para visitarlo en Talavera de la Reina durante el parón de octubre —de donde también es natural Trigueros, — e invitarlo a un partido del Villarreal. El propio jugador entró en directo tras el entrenamiento al mismo programa donde charló por primera vez con Iker y explicó cómo se enteró de la historia del pequeño. «Me lo dijo mi madre después de entrenar y luego vi el programa por internet», contó el talaverano. «Me emocionó mucho. Un chaval como Iker que esté luchando contra una enfermedad como la que tiene necesita apoyo y aquí estoy para lo que necesite», narraba Trigueros.