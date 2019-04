Invasión de campo, reyerta y agresiones en un partido de Segunda Regional

El fútbol amateur valenciano se ha visto 'manchado' de nuevo por otro escándalo donde la violencia ha sido protagonista. Esta vez ha sido en el Polideportivo Municipal de Loriguilla, en un encuentro que enfrentaba al FB Loriguilla y al Torrefiel Athletic.





Se pasan malos ratos, y ahi ya ha sucedido lo más grave pic.twitter.com/PsPKfn1hti — Amateur Torrefiel (@amateurtorrefi) 8 de abril de 2019

La agresión y el acta

Dos versiones distintas

El encuentro, delvalenciana, transcurría con total normalidad cuando, instantes previos a la finalización de la primera mitad un aficionado saltó desde la grada, se dirigió a uno de los futbolistas del Torrefiel y le agredió.Corría el minuto 42 del partido y el Loriguilla vencía 2-0. Anteriormente, el encuentro transcurrió con normalidad. Rafa Montero, entrenador del conjunto visitante y director de la escuela del Torrefiel Athletic relata que "". Además, el FB Loriguilla, sexto clasificado del grupo no se jugaba nada; al contrario que el Torrefiel, inmerso en la pelea por el ascenso a Primera Regional a falta de tres jornadas para que finalizara la liga.Entonces, un hombre saltó desde la grada y se dirigó a un futbolista visitante, que había estado discutiendo visiblemente con un jugador local, supuestamente su hijo. Al llegar a este golpeó levemente en la cara, a lo que el futbolista visitante reaccionó quitándoselo de encima, y posteriormente llegaría la agresión:, tal y como reflejó el acta. El tumulto no tardaría en generarse yVarios jugadores del equipo local ayudaron a calmar los ánimos, mientras queEl colegiado del encuentro, que lo reflejó los incidentes en el acta, suspendería finalmente el partido a petición expresa del cuadro visitante, ya que además la-que tuvo que hacer acto de presencia en el campo- no podía quedarse permanentemente en el terreno de juego hasta la finalización del duelo para garantizar la integridad física de los jugadores."En el minuto 42 de la primera parte, y estando el balón fuera (...) una persona del público", se relata en el acta. "En este estado, diversas personas del público invadieron el terreno de juego provocándose una situación de gran tensión, que queda resuelta huyendo del campo el equipo visitante y mencionándome que no piensan continuar con la celebración del encuentro porque temen por su seguridad"."Ellos tratarán de restarle importancia. Ahora no se sabe qué se hará con el partido,Pedimos jugar con seguridad para evitr cualquier incidente o no nos presentaremos. Queremos evitar una batalla campal", asegura el técnico del Torrefiel, Rafa Montero.El club se puso en contacto, al instante de haberse producido la invasión de campo y la supuesta agresión con la Guardia Civil. Al no presentar parte de lesiones no denunciaron al agresor, al que asegurar tener identificado. Así pues, las medidas que tomará el Torrefiel serán las de alegar lo sucedido a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) para que ésta remita la información correspondiente a los responsables de la, tal y como establece el Código Disciplinario de la FFCV.Por su parte, el. "Queremos manifestar que el jugador del Torrefiel Ahtletic con número 24, Jose Soria Ballester, reconoce delante del árbitro haber agredido a un jugador del FB Loriguilla y esto no está reflejado en el acta". Además, el club local también aclara que fueron ellos los que llamaron a la Guardia Civil y que el club visitante dejó varios desperfectos en el banquillo del campo, algo que rechaza el Torrefiel -que incluso adjunta fotos para demostrar que los desperfectos ya existían con anterioridad.El Torrefiel no ha tardado en responder al comunicado del Loriguilla con. En él, se afirma que "no hubo ningún tipo de agresión por parte de ningún jugador del Torrefiel a los del Loriguilla", así como que "el árbitro tiene veracidad ante los hechos que vio perfectamente".Mientras,"No saben lo duro es que mi hija pequeña que cada partido que veía jugar a su padre y lo tenía como una fiesta en la que disfrutaba, ahora me esté diciendo que no vaya a jugar más. La niña tiene miedo ¿por qué tengo que soportar esta situación?".de la FFCV.