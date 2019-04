El desafortunado comentario de Poli Rincón sobre Notre Dame

La mala noticia de la semana ha sido, sin lugar a dudas, el incendio de la catedral Notre Dame de París. El fuego se ha extinguido ya en su totalidad según informó el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus, y la principal preocupación en estos momentos es evaluar si la estructura del edificio podrá soportar los daños creados por el incendio.

Los comentarios sobre la catástrofe no dejan de sucederse pero algunos son de lo más desafortunado, como el que hizo el exfutbolista Poli Rincón en la emisora de radio, Cadena Cope. El Real Madrid jugó este lunes ante el Leganés en Butarque y la Cadena Cope estaba retransmitiendo el encuentro, que coincidió con el incendio de la catedral. Pues bien, cuando aparecieron las primeras imágenes del drama, a Poli Rincón no se le ocurrió otra cosa que decir: "¡Qué bonito está! Parecen las fallas". Obviamente, estas palabras del ex futbolista del Real Madrid y del Betis, provocaron numerosos comentarios en contra.