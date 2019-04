El Real Madrid amenaza el sueño de Champions del Getafe con un Benzema lanzado

El buen momento de Karim Benzema, uno de los pocos jugadores del Real Madrid en estado de forma excelso, amenazará el sueño "Champions" del Getafe, que disputará un partido clave por finalizar el curso en la última plaza que da acceso a la máxima competición continental.

Los hombres de José Bordalás se encuentran a un paso de conseguir un logro histórico. Hace meses, era impensable que el Getafe disputara la cuarta plaza. Sólo se hablaba de un objetivo: mantener la categoría. Sin embargo, la buena inercia del club del sur de Madrid ha permitido que ahora se hable de opciones que antes podían ser calificadas como locuras.

Uno de los hombres que podría evitar el sueño del Getafe es Benzema. El delantero francés es admirado por Bordalás, que siempre ha tenido mucho respeto por del jugador del Real Madrid. Pero más ahora, después de marcar ocho goles en los últimos cinco partidos. "Ojalá no estuviera Benzema", llegó a decir el técnico alicantino en la previa del choque.

Pero tendrá que enfrentarse a él con un par de puntos de puntos de ventaja sobre el Sevilla y el Valencia, sus mayores amenazas para arrebatarle la cuarta posición. El Getafe no tiene mucho margen de error y más con la próxima jornada en San Sebastián, donde tendrá que disputar otro partido decisivo de máxima dificultad frente a la Real Sociedad.

Con la euforia de la victoria frente al Sevilla (3-0), Bordalás espera que sus jugadores cumplan ante el Real Madrid para poder mantenerse en la pelea. Sin embargo, tendrá alguna baja importante, como la del central togolés Djené Dakonam, expulsado frente al Sevilla y a la espera del recurso de apelación para poder jugar.

Tampoco estarán los lesionados Vitorino Antunes y Amath Ndiaye, mientras que Bordalás recupera a los uruguayos Damián Suárez y Mathías Olivera, sancionados el pasado fin de semana y que podrán ser convocados. Si finalmente Djené no puede jugar, su hueco lo ocupará Ignasi Miquel.

Además, el francés Dimitri Foulquier, con problemas musculares, es seria duda y hasta el mismo día del partido no se sabrá si puede contar para el técnico del Getafe. El resto de la alineación del Getafe, con la posible salida del once del japonés Gaku Shibasaki por Francisco Portillo, será casi la misma que derrotó al Sevilla. No faltarán Jaime Mata y Jorge Molina, dos de los hombres más en forma de la Liga, que volverán a jugar en punta para mantener el sueño Champions del Getafe.

Al Coliseum llega un Real Madrid que ve como su eterno enemigo descuenta horas hacia un nuevo éxito liguero, competición en la que ejerce un dominio abrumador, y mientras desea que el tiempo vuele para que el curso acabe, busca razones a su mala línea en la competición doméstica que Zinedine Zidane marca como el gran objetivo para el nuevo proyecto que él diseñará.

Si hay uno que seguirá al frente es Benzema, el único futbolista que dio un paso al frente en liderazgo tras la salida de Cristiano Ronaldo y firma su mejor temporada. Autor de los ocho últimos goles del Real Madrid, lo que le sirvió para superar un récord en la historia del club, desea extender su momento en un estadio y ante un rival al que tienen tomada la medida.

Diez victorias madridistas consecutivas del Real Madrid ante el Getafe, cuatro de ellas en el Coliseum Alfonso Pérez donde Zidane espera que sus jugadores mantengan la línea mostrada ante el Athletic Club. Fue el triunfo más contundente y merecido desde su regreso. Respondiendo a la falta de motivación por no jugarse nada, en duelos ante un rival que motiva.

Thibaut Courtois está listo para volver a jugar y estrenarse con Zidane. Su lesión está superada y se reabre un debate que el próximo año, según anunció el técnico francés, no existirá. Debe decidir entre la continuidad a Keylor o la titularidad a un portero recién recuperado. Si no llega su oportunidad en Getafe lo hará el domingo en Vallecas frente al Rayo. Hasta el final de temporada habrá alternancia.

Se espera el regreso de Nacho al centro de la defensa, donde el Real Madrid sigue sin poder contar con su capitán Sergio Ramos. Vallejo dejó una gran imagen en su oportunidad y espera más. Y los retoques al once de Zidane podrían llegar en la parte ofensiva con la entrada de Isco y un Gareth Bale sentenciado por el madridismo. El técnico aún no ve en condiciones físicas para volver a Vinicius Junior que tendrá que esperar unos días más para reaparecer.



Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián Suárez, Bruno, Ignasi Miquel, Cabrera; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Jaime Mata y Jorge Molina.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Isco y Benzema.