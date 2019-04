El nuevo cargo de Salvador Gomar en la RFEF

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, anunció este jueves el nombramiento de tres nuevos vicepresidentes del organismo en las figuras de Salvador Gomar, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), Maximino Martínez y Joan Soteras.

En caso de Salva Gomar, el valenciano recibió la noticia por sorpresa, y manifestó que "es un honor representar al fútbol valenciano como vicepresidente de la RFEF". Gomar aprovechó para "agradecer a Luis Rubiales la confianza depositada", y afirmó que había sido "una sorpresa el nombramiento". "La verdad es que no me lo esperaba. Esta decisión premia el buen trabajo que estamos realizando desde la FFCV y es una oportunidad para mejorar más aún el fútbol valenciano. Mi día a día no cambiará mucho, pero ahora tengo una ventana más para impulsar el cambio en el fútbol valenciano y una visión más amplia del conjunto del fútbol español".

El dirigente realizó este sorpresivo anuncio al comienzo de la reunión con los clubes de la Segunda B y la Tercera División en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), indicó la RFEF.

Maximino Martínez es el presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias; Joan Soteras, de la Federación Catalana de Fútbol; y Salvador Gomar, de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Hasta este jueves, los tres ocupaban puestos de vocales de la Junta Directiva de Luis Rubiales y se unen en sus nuevos cargos a Ana Muñoz, Antonio Suárez (Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas), Miquel Bestard (Federación Balear), Rafael del Amo (Federación Navarra) y Pedro Rocha (Federación Extremeña).