Las claves del enfado de Zidane

El Real Madrid hizo perder la paciencia a Zinedine Zidane en Vallecas, donde 22 años después perdió ante el Rayo, por situaciones como la de Gareth Bale, la falta de gol sin Karim Benzema y de hambre de jugadores con su futuro en el aire, con futbolistas de peso que no asumen el liderazgo esperado.



Estas son las claves



1. Bale, de mal en peor

Repitió titularidad, otra oportunidad para brillar, y su imagen de pasotismo ya no solo enciende al madridismo, también provocó el fin de las coartadas de Zidane: "No sé si tiene la cabeza en el Real Madrid, le tenéis que preguntar a él". Lo cierto es que Bale perdonó las dos claras ocasiones que tuvo para marcar y desapareció en el césped de Vallecas. No sacó provecho a la libertad de movimientos que disfrutó al pasar a jugar como segundo punta. Y nada más acabar el partido se marchó en un vuelo privado, con un permiso del club que no se anuló pese a la derrota con el que era colista de la categoría. La imagen marchándose con personal del club, fuera del autobús del equipo, llamó la atención y es un nuevo punto en contra de un futbolista que cuenta los días para salir del Real Madrid.



2. La falta de gol sin Benzema

Autor de todos los goles del Real Madrid en el mes de abril, Zidane cruzaba los dedos para que ni se resfriase. La lesión muscular sufrida por el delantero en Getafe, que probablemente le impida jugar ya en lo que resta de temporada, dejó a un equipo sin pegada. Le sustituyó Mariano, sin ritmo ni confianza, que no era titular desde el 6 de diciembre, un total de 143 días. Retocó su sistema el técnico francés, pasando a dos puntas y reforzando la zona de ataque con Bale sin éxito. Desde el 31 de marzo, cuando marcaron Isco y Ceballos ante el Huesca, ningún jugador que no sea Benzema ha sido capaz de anotar en seis jornadas. Ha pasado mes y medio desde que un delantero marcase. Bale el 16 de marzo ante el Celta de Vigo.



3. Jugadores sin confianza por sentir su futuro en el aire

Los ocho cambios en el equipo titular de Zidane para medirse al Rayo, dieron la alternativa a jugadores que ya no sienten la confianza del técnico y se ven con pie y medio fuera del Real Madrid. Son los casos de Marcos Llorente y Ceballos, que pasaron de varios partidos en la grada a la titularidad, mostrando un bajón en su rendimiento respecto a los días de Santiago Solari. El nivel mostrado por Vallejo ante el Athletic Club no lo mantuvo en Vallecas y Mariano no pudo ser el salvador de los problemas ofensivos sin apenas balones para demostrar su valor en el remate. Son puntos donde Zidane se incluye como responsable por la mala imagen dejada por su equipo y que provocó que pidiese perdón al madridismo.



4. Courtois, el único que se salvó, alimenta el debate

La primera titularidad de Courtois con Zidane no llegó con un equipo titular que le ofreciese garantías de tener una vuelta relajada tras más de mes y medio sin jugar. El Rayo le exigió y respondió con paradas salvadoras ante dos claras ocasiones de Pozo en las que el portero belga se erigió como salvador. Firme también en el juego aéreo, sacando provecho siempre de su envergadura y frenando los centros laterales de su rival, nada pudo hacer en el lanzamiento de penalti de Embarba. Dejó un regreso sobrio, alimentando el debate de la portería en un pulso renacido con Keylor Navas, al que resucitó el regreso de Zizou.



5. La ausencia de un líder en los malos momentos

Sin Sergio Ramos, lesionado en su casa, el Real Madrid no expone ningún referente. Tiene jugadores que lo han ganado todo pero que no dan un paso al frente cuando vienen mal dadas ni muestran el liderazgo esperado. Especialmente llamativa la imagen de Toni Kroos, jugando a otro ritmo en sus últimas apariciones y con nulo compromiso defensivo, el desacierto del 'Balón de Oro' Luka Modric al que no le sale nada de lo que intenta, la nula recuperación de Marcelo pese a tener toda la confianza de Zidane y minutos para mejorar una imagen 'tocada' por su mala temporada. Y Bale, que ni está ni ya se le espera.