Cristiano: "Quería dar puestos de trabajo a los españoles, independientemente de mis problemas con Hacienda""

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que acaba de abrir una clínica capilar en Madrid, ha explicado que "quería dar puestos de trabajo a los españoles" a pesar de sus "problemas con Hacienda", y ha lamentado que "la gente está con una escopeta esperando" a que "falle un penalti o fracase en un partido crucial".

"Los españoles me trataron bien. Quería darles unos puestos de trabajo, independientemente de tener los problemas que he tenido con Hacienda, porque eso no lo puedo olvidar ni esconder, mi vida es un libro abierto. Yo voy con la cabeza erguida, sé que la gente me quiere, sabe que yo he dado mucho al club y este también me ha dado mucho. Por la calle me dicen: 'Cris, vuelve a casa, esta casa es siempre tuya'. Me gusta escuchar eso", expuso Cristiano Ronaldo en una entrevista a la revista ICON que recoge Europa Press.

Preguntado por la percepción que tiene la gente de él, descartó que se le considere "un robot", pero sí que se le vea como "una persona que nunca puede tener un problema, nunca puede estar triste, nunca puede tener preocupaciones".

"La gente identifica el no tener problemas, el éxito, con el dinero. ¿Cómo puede estar triste o tener un bajón Cristiano si tiene millones? Debes entender que la gente no piensa como tú, no ha vivido ciertos momentos, no tiene una cultura mayor de lo que se les permite. Pero lo entiendo. Sé que la gente está con una escopeta esperando que Cris falle un penalti, o que fracase en un partido crucial. Pero es parte de la vida y debo estar preparado. Yo llevo preparado desde hace ya muchos años", reflexionó.

En este sentido, reconoció que "a veces fastidia y cansa" la presión porque "parece que todos los años debes probar que eres muy bueno". "Es difícil. Tienes lo que tienes por contar con esa presión adicional de tener que demostrar algo a la gente, no solo por ti. También a la gente que está alrededor. Tu familia, tu madre, tu hijo. 'Cris, tienes que ganar mañana'. Eso te hace más activo. Siempre tienes que entrenar, pero llega un momento en que dices: 'Mira, déjame'", reveló.



"En la 'Juve' vieron que no soy un vendehúmos"

En el plano puramente deportivo, el jugador de la Juventus subrayó que ve el fútbol "como una misión". "Ir al campo, ganar, hacerme mejor. Esos momentos en que iba al campo pensando: '¡Voy a driblar!'. Esos momentos ya no los tengo. Hay una presión adicional. La gente siempre está juzgando: 'Está acabado ya. Tiene 33, 34 ó 35 años, ya lo debería dejar'. Y tú quieres sorprender a la gente: aquí sigue el bicho", sentenció.

El portugués recordó que tuvo que acostumbrarse a toda esa presión "desde muy joven". "Cuando vine para Madrid fui el jugador más caro de la historia. En Manchester, después de ganar mi primer Balón de Oro a los 23 años, la gente ya pensaba: 'Mira, este tiene que estar a tope'. En los últimos 10, 12 años, siempre he tenido esa presión adicional", dijo.

Para aceptar estas situaciones, Ronaldo recalcó que "debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo". "Si eres listo, captas cositas que te hacen mejorar como atleta. En la 'Juve' me adapté perfectamente. Vieron que no soy un vendehúmos. Es Cristiano y es lo que es porque se cuida. Una cosa es hablar y otra, hacer. ¿Por qué gané cinco Balones de Oro y cinco Champions?", se preguntó.

Además, el portugués aseguró que no descarta convertirse en entrenador cuando acabe su carrera y se tomó con humor la pregunta sobre una posible retirada en Barcelona. "Ja, ja, ja... Barcelona no es para mí, no. Fui ahí una o dos veces y sentí que ahí no les gusta mucho Cristiano. Pero es normal por la rivalidad. No pasa nada", zanjó.