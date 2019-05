Klopp, sorprendido: "No encuentro una explicación"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se mostró este martes muy feliz por la clasificación de su equipo para la final de la Champion League y reconoció que no sabe cómo sus jugadores pudieron conseguir ganar 4-0 al Barcelona.

El técnico alemán, exultante, reconoció que no puede encontrar "una explicación" a la remontada casi imposible que consiguió el conjunto inglés, que perdió 3-0 el choque de ida en el Camp Nou.

"No encuentro una explicación para lo que ha pasado en una noche mágica en la que la hinchada ha sido muy importante para nuestra victoria", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Cuestionado por cuál es la razón por la que el Liverpool consiguió llegar a la final, su respuesta fue escueta: "Fútbol. Difícil de describir", señaló.

"Lo que pasó el día de Barcelona... no merecimos perder. Dije a los chicos que teníamos que volver a hacer lo mismo pero más. No sé cómo lo han podido hacer. Es de los tres mejores partidos que he vivido en mi carrera", concluyó.