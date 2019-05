Roncero se mofa de la derrota del Barcelona en Liverpool

Tomás Roncero, periodista, colaborador de El Chiringuito de Josep Pedrerol y madridista, no tardó en reaccionar a la debacle del FC Barcelona en Liverpool, que dejaba al equipo azulgrana fuera de una final de la Champions League que tenía en el bolsillo después del 3-0 del partido de ida.

Pero el Barça lo volvió a hacer. Igual que hace un año ante la Roma, el equipo de Ernesto Valverde fue barrido del campo por el de Jürgen Klopp y no estará en la gran final del Wanda Metropolitano.

"Dios existe. Y es blanco. Amo la vida y sólo le pido un deseo: @3gerardpique, méteme en el whatsapp del Barça. Tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Liverpoooool", es el mensaje que publicaba enfervorizado Roncero en su cuenta de Twitter celebrando la debacle del Barcelona.

Lo curioso es que, apenas media hora antes de comenzar el partido en Anfield, el propio periodista publicaba resignado un comentario dando por seguro finalista al FC Barcelona: "No perdáis el tiempo. La suerte está echada. El Barça ya está en la final del Wanda y la tiene ganada. Estoy resignado. Me espera un verano insoportable. Que acabe ya esta pesadilla. El pobre Liverpool no tiene nada que hacer...".

