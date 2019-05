Valverde: "No sé cómo puede afectar esto a mi futuro"

"Estamos en ese momento en que queremos explicarlo todo y no podemos. Ellos han empezado con mucha agresividad, en el primer tiempo y en el segundo hemos tenido opciones para marcar, pero enseguida nos han hecho el tercero. Ellos han estado muy agresivos, las posibilidades no las hemos transformado. El marcador es muy abultado pero cuando te ganan 4-0 no puedes poner ninguna excusa".

"Estábamos un poco desajustados a la hora de lanzar la presión sobre el lateral izquierdo, estaba indicando para ir más adelante. Hemos tenido nuestras opciones, pero no hemos superado su presión".

"Me ha sorprendido el 4-0, no sé cómo ha sido".

"No podemos pensar en que todo podría haber sido parejo o no. Cuando te remontan así no tenemos muchas excusas. Si acertamos en alguna jugada estaríamos clasificados".

"No sé cómo me puede afectar este resultado (a su futuro, recién renovado). No hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, el entrenador tiene que asumir su responsabilidad".