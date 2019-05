El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, reconoció este viernes en rueda de prensa que su equipo se juega la temporada este domingo ante el Eibar.

"Nos jugamos la temporada en 90 minutos, es el partido más importante de los últimos años, y el equipo está motivado y mentalizado para sumar los tres puntos y acabar con esta situación", aseguró.

A pesar de la trascendencia del encuentro, Calleja aseguró que "no veo miedo, veo ganas y seguridad en los jugadores. Lo que veo es casi ansiedad por jugar, por empezar ya y certificar la permanencia. Estamos todos mentalizados para sacar esto adelante, sabemos que tenemos el apoyo de la gente, y queremos jugar ya".

El preparador madrileño explicó que "tenemos que saber jugar este partido, hay que jugarlo con la cabeza, con el corazón y con todo lo que tenemos dentro. Debemos salir a por la victoria desde el inicio, pero sabiendo que tenemos todo el partido por delante y manejar eso".

Sobre el Eibar, recalcó que afronta este partido con la salvación asegurada y destacó la gran temporada que ha realizado el conjunto armero.

"Ellos han hecho sus deberes, es un gran equipo, que lo han venido demostrando durante toda la temporada. Además la intensidad de los equipos de Mendilíbar es innegociable, tienen un sello claro y son equipos que aprietan arriba y que hacen una buena presión, lo que les hace ser muy peligrosos", analizó.

"Son un equipo que compite siempre, conozco bien a Mendi, he estado con él y lo he vivido en primera persona, y sé que nunca da un partido por perdido. Es un técnico que no baja el pistón nunca, eso lo tenemos muy claro", agregó.

Pese a la derrota de la pasada jornada ante el Real Madrid, el técnico afirmó que ve bien a su equipo, del que destacó que ha jugado bien en los últimos partidos.

"Ahora no sirve de nada en pensar en lo que ha pasado en la temporada, es una final, es un partido diferente y así lo debemos afrontar", señaló Calleja, quien reconoció que es inevitable estar pendientes de otros partidos, cuyos resultados les puede favorecer para lograr la permanencia.

"Debemos estar centrados en nuestro partido y pensar solo en ganar nuestro encuentro, aunque es verdad que estaremos pendientes de otros resultados. Aunque dependemos de nosotros y eso es lo prioritario", insistió.

Por último aseguró que a nivel personal "siempre he creído en alcanzar la permanencia, siempre lo he tenido claro y ahora lo tenemos en la mano. No hay nada más satisfactorio que alcanzar ese objetivo, nada mejor que poder salvar al equipo y hacer realidad el motivo por el que regresamos al equipo".