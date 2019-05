Denuncian la desaparición de un joven futbolista infantil del Mislata UF

Jordan Iván Truque, futbolista del infantil C del Mislata UF, se encuentra en paradero desconocido desde este viernes cuando tuvieron las últimas noticias de él alrededor de las 16:00 horas. El padre del jugador, al ver que no regresó por la noche al domicilio, presentó la pertinente denuncia de la desaparición y junto con el club lanzó un mensaje en redes sociales alertando de lo sucedido y solicitando ayuda por si alguien lo había visto. El viernes por la tarde no acudió al entrenamiento, lo que alertó a los responsables de la entidad y desencadenó la movilización.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">??MUY IMPORTANTE??<br><br>Nuestro jugador JORDAN IVAN TRUQUE MORENO se encuentra DESAPARECIDO desde ayer al mediodía. <br>Si alguien tiene noticias de él, rogamos se ponga en contacto con cualquier miembro de la Unión. Gracias por vuestra colaboración. @mislataciutatesportiva <a href="https://twitter.com/AjMislata?ref_src=twsrc%5Etfw">@AjMislata</a> <a href="https://t.co/M54eecvR9v">pic.twitter.com/M54eecvR9v</a></p>— MISLATA UF (@MISLATAUF1) <a href="https://twitter.com/MISLATAUF1/status/1127110912920498177?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de mayo de 2019</a></blockquote>

Segun fuentes de la propia entidad, Jordan Iván podría haber contactado con uno de sus compañeros de equipo en las últimas horas y desde el club intentan contactar ahora con sus familiares para facilitarles toda la información, a la vez que solicitan ayuda a todo aquel que pueda tener información sobre su paradero.