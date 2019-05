Zidane desvela la primera salida del Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló con claridad de la situación del centrocampista Marcos Llorente, el primer jugador que confirmó que saldrá del club a final de temporada, por la dura competencia que le cierra las puertas a tener continuidad. "Antes de hablar con Marcos de forma individual, lo que decía hace un mes cuando me preguntan por él es que siempre me ha encantado como jugador pero necesita jugar. Tras dos años aquí, se merece jugar", aseguró en rueda de prensa.

Zidane suele desviar la atención en preguntas directas sobre el futuro de jugadores, como volvió a hacer en la misma rueda de prensa cuando fue cuestionado por el galés Gareth Bale, pero con Llorente hizo una excepción. "Sabemos los jugadores que hay en el Real Madrid, hay que ser muy sincero con los jugadores, y Marcos me acuerdo de lo que ha hecho en su año en el Alavés, jugó muy bien porque tuvo continuidad. Aquí no la tiene porque hay muchos jugadores importantes", confesó.

"No me puede decir nadie que no le he dado la posibilidad de jugar, ha jugado menos que otros pero así es la vida y no podemos cambiarlo. Dentro de una plantilla hay jugadores que siempre van a jugar menos", sentenció.