Polémica con la nueva camiseta de la Juventus

La Juventus ha hecho oficial la camiseta que lucirá en la temporada 2019/20. La nueva elástica del conjunto turinés prescinde de las rayas míticas en su camiseta para rendir homenaje a los fundadores del club en el año 1897. Mitad negra, mitad blanca, y con una línea rosa en el centro de la equipación.







