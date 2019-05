De Preferente a la Copa del Rey

Puçol , Recambios Colón, Intercity y Denia o Castellonense tienen posibilidades de jugar la próxima temporada la Copa del Rey y de hecho, salvo cambio de formato, uno de ellos lo va a hacer. El nuevo —y al mismo tiempo controvertido— formato propuesto por Luis Manuel Rubiales para la competición del KO nacional a partir de la temporada 19/20 permite a cada territorial el acceso de uno de sus equipos regionales y FFCV tiene prevista para este miércoles una reunión con los tres equipos que ya son campeones de sus grupos y con los dos que todavía aspiran a serlo en el grupo III para pactar cuál es el formato que más interesa para elegir a su representante.

Lo único que está decidido es que ese representante del fútbol regional valenciano será uno de los cuatro campeones indistintamente de si finalmente acaban subiendo o no a Tercera en el 'play-off' para premiar así la trayectoria de los clubes en una liga regular en la que el Recambios Colón ya se ha confirmado como campeón de campeones —una condición que en temporadas anteriores ha valido para ascender en el reajuste del grupo VI de Tercera indistintamente de la promoción de ascenso, pero que todo apunta a que este año podría no influir—, si bien esa condición no será definitiva a la hora de lograr el pasaporte a la competición del KO.