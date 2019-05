Jaume Costa: "Saldremos a ganar, como el Eibar contra nosotros"

El defensa del Villarreal Jaume Costa, afirmó este miércoles que su equipo saldrá a ganar el sábado en Getafe y que no entiende cómo alguien puede insinuar lo contrario.

Así lo señaló en rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en el que su equipo no tiene nada en juego en el último partido de Liga y el Getafe tiene la opción de acceder a la cuarta posición y disputar el año próximo la Liga de Campeones.

"Ahora vamos a Getafe, donde vamos a afrontar un partido duro porque ellos se juegan un gran objetivo y saldrán a por todas. Nosotros somos profesionales y debemos ir a ganar. Queremos hacer un buen encuentro y mejorar posiciones en la tabla", agregó el lateral valenciano del equipo castellonense.

El Getafe no depende de sí mismo en este encuentro, ya que no lograría su objetivo incluso con una victoria en el caso de que el Valencia se imponga en Valladolid.

"Si tenemos que mirar lo que dicen otros equipos, en las redes sociales u otros aficionados, te vuelves loco. El otro día, mientras desayunaba con mi mujer, escuché a un aficionado del Valencia que estaba al lado y que decía que nos íbamos a dejar perder", explicó. "Entiendo que eso es el fútbol y forma parte del espectáculo, pero es solo eso. Nosotros saldremos a por todas como salió el Eibar contra nosotros en el último partido. No hay dudas al respecto", continuó.

Respecto a la temporada recién concluida, señaló que es consciente de que pudieron dar más y de que deben aprender lo ocurrido y sacar conclusiones, "algo que también hará el club para buscar lo que considere para hacer el equipo mejor".

También explicó que, personalmente, ha pasado un año duro. "Los jugadores somos conscientes de que nadie tiene el puesto asegurado y que, por más que hayas jugado, siempre puedes salir del equipo en cualquier momento", explicó.

Jaume Costa indicó que este año ha jugado menos que en otras ocasiones, pero que pudo estar en el último partido y ayudar al equipo a lograr su objetivo.