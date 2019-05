El Real Madrid está en venta

Florentino sabe que la afición no perdonará otro verano más sin fichajes importantes.

En el Real Madrid se avecina un verano movido. Y con muchos problemas. En las salidas y en las llegadas y es que el producto se ha devaluado claramente en Chamartín. Bale, Kroos, Isco, Modric...Si hace un año, Florentino decidía no vender ahora está esperando ofertas en busca de hacer caja. Uno de los equipos que está buscando 'ofertas' de última hora en el Bernabéu es el Paris Saint Germain. Su proyecto sigue sin dar con la Champions League, la gran obsesión del presidente y por ello buscaría jugadores experimentados en esa competición. Y ayer 'Le Parisien' aseguraba que desde el Parque de los Príncipes tienen preparados 210 millones de euros para invertir.

La situación para Zidane es crítica, pero si algo ha dejado claro en los últimos partidos es que no confía en Gareth Bale. El galés, que debe salir, está sin embargo haciendo presión porque no quiere 'perdonar' dinero. Es decir, abandonará el Real Madrid si le aseguran la ficha que cobra actualmente. Para llegar a ese punto, el Madrid ha rebajado el precio del extremo, que podría costar actualmente en el mercado entre 60 y 70 millones de euros. Y el principal interesado es el Paris Saint Germain, según explicó 'Le Parisien'. El medio galo aseguró en la jornada de ayer que los de Tuchel están interesados no solo en Bale, sino también en Kroos e Isco y podrían subir la puja a 210 'kilos'.

Al margen de esa inversión del conjunto parisino, en el Madrid tiene otros problemas en forma de salida. La actual plantilla parece estar caduca después del desastre este curso y la entidad quiere hacer revolución, pero no a cualquier precio. Más allá de los pilares del equipo, aparecen los Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Marcos Llorente y Fede Valverde como 'problemas' para Florentino. Todos ellos tienen cartel, pero no son piezas excesivamente cotizadas en el mercado, por lo que vaciarían el vestuario pero no llenarían las arcas.

Por último, otro de los problemas para el presidente blanco es su obligación en fichar. Todos los clubes europeos saben que Florentino Pérez no puede permitirse otro año de fracasos y por ello saldrá al mercado con todo en busca de silenciar las críticas de un Bernabéu que ya apunta al palco. Sobre todo después de la llegada de Zidane.

Fichajes en todas las líneas

El Real Madrid está obligado a mejorar el equipo tras una temporada gris y en la que muchos futbolistas han quedado señalados. La etapa dorada ha quedado atrás y parece que la plantilla necesita una revolución. Por ello, en el conjunto blanco empezaron el mercado de verano antes de lo previsto y anunciaron a Militao hace meses.

El central fue la primera pieza de la línea defensiva, que ahora deberá ir al lateral izquierdo a pesar de la irrupción este año de Reguilón. Parece que el canterano no convence del todo a Zidane, quien desea a Mendy (Olympique de Lyon). Por su parte, en el centro del campo blanco la operación Pogba no será fácil. En Inglaterra no hay cláusulas y el United puede hacerse fuerte. Algo similar sucede con Eriksen y el Tottenham. Mientras, en uno de los extremos está la llegada de Hazard, que sí parece un hecho, pero con el '9', aunque suena Jovic, aparecen más dudas.