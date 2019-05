Stuani está en el mercado

El delantero uruguayo del Girona no vestirá más la camiseta del equipo catalán. Stuani, aunque el descenso del cuadro de Montilivi no es matemático pero prácticamente seguro, tiene una ficha demasiado alta para LaLiga 1|2|3 y además su cláusula bajará para convertirse en un 'caramelo' para grandes clubes del fútbol europeo. Después de 19 goles esta campaña, el jugador no podrá despedirse como habría querido de su periplo en la entidad catalana y es que su lesión le impedirá estar en la última jornada contra Alavés.

Cabe recordar que Stuani jugó forzando ante el Levante en Montilivi en busca de una permanencia que sin embargo se escapó para el Girona, para fortuna granota. El uruguayo, que marcó su gol número 19, ha sido una pieza importante en el equipo de Eusebio pero no suficiente para lograr la salvación. Ahora, su cláusula, que bajará a la mitad tras bajar a Segunda, se convierte en una oportunidad de oro en el mercado. La salida del atacante no supone un problema para el Girona en su proyecto de la 2019/20, ya que desde la entidad catalana necesitan liberar fichas importantes como la de Stuani.