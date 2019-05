Ángel Torres se moja por Bordalás

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró este miércoles que cree que su entrenador, José Bordalás, continuará la próxima temporada en el club madrileño aunque matizó que si un equipo grande llama a la puerta del técnico alicantino podría cambiar de aires y se alegraría por él.

El máximo mandatario del Getafe analizó la temporada que firmó su equipo, que acabó en la quinta plaza en Liga y habló sobre la continuidad de la figura clave en el éxito del cuadro madrileño, que culminó el curso en la mejor posición de su historia.

Primero, ironizó con las constantes noticias que sitúan a Bordalás en muchos equipos y dijo que, a estas alturas, su técnico debería "estar entrenando" a diez clubes. Después, habló con firmeza sobre la presencia de su preparador en el banquillo el año que viene.

"No hay ningún plazo (para que Bordalás decida si sigue en el Getafe). Lo ha dicho por activa y pos pasiva. Tiene contrato, quiere seguir y no ha pensado nunca en salir. Él lo tiene claro. Lo ha dicho él. Ayer, en el último acto, lo dejó claro. No tengo por qué dudar de él. Ni he hablado de este tema de él. Con mirarnos, lo sabemos. Él lo ha tenido claro y más después de entrar en Europa", dijo.

"Si se va, el que más contento se ponga soy yo. Me alegraré por él porque se lo merece. Todo lo bueno que le pase será por Ángel Torres, por todo lo que le ha pasado con él. Lo ha dicho él por activa y por pasiva. Lo demás, será cosa del agente. Va a seguir. El mister va a seguir. A mí no me ha transmitido ninguna duda. Eso no quita que mañana venga un grande y se lo lleve", declaró.

Además, desveló que Bordalás ya está trabajando en la próxima temporada del Getafe y planificando cómo será el equipo de cara a un curso en el que disputarán tres competiciones.

Cuestionado por si tiene un plan B, un entrenador que pueda sustituir a Bordalás en el caso de que finalmente se vaya del Getafe, afirmó estar "súper preparado" ante cualquier emergencia.

"Siempre he dicho y lo digo ahora. Entrenadores hay 10.000. Nunca habré llorado porque se va alguien. Ahora todo el mundo lo quiere colocar. Pepe va a seguir porque le conozco", afirmó durante la presentación del nuevo director deportivo, Ángel Martín.

Después, cuestionado por cuál sería el perfil de un posible nuevo entrenador, contestó que nunca se lo ha "planteado" porque Bordalás va a seguir en el cargo.

Torres no quiso dar muchos detalles sobre posibles fichajes del Getafe para la próxima temporada porque, aseguró, quiere esperar a que llegue el 30 de junio porque los posibles afectados tienen contrato con otros clubes hasta ese día.

"Primero tenemos que hablar con los que van a continuar. El verano será largo por las salidas. Queremos aguantar la base de la plantilla, sobre todo los titulares. Una vez que se consiga, hasta después del 30 de junio tenemos que ser respetuosos".

También habló sobre Jorge Molina y Francisco Portillo y, enfadado con la prensa, dejó claro que no tienen qué renovar porque ya tienen años de contrato.

"A Molina le quedan dos años y no sé qué va a renovar. Le quedan dos años. No sé cuál es el juego con eso. No es noticia. Le quedan dos temporadas más. Portillo, por contrato le quedan dos más, por partidos (por el número mínimo que ha jugado). A Ángel le quedan dos también.

Asimismo, confirmó que David Soria es jugador del Getafe después de completar un trámite "burocrático" que tenía con el Sevilla: "No hay ningún problema. El Sevilla tenía que notificarnos el tema de recompra. Lo ejecutaron ayer y todos tan amigos. Yo no lo he hecho público, lo han hecho público ellos. Soria es del Getafe y le quedan seis años de contrato. La plantilla, todo el mundo tiene contrato", manifestó.

Sobre la temporada que ha completado el Getafe, la calificó como histórica y valoró las inversiones que hizo el verano pasado par poder completar un curso que al final ha sido el mejor de las 14 temporadas que ha jugado en Primera División.

"Calculo que habrá seis siete refuerzos que mejoren el fondo de armario que tenemos. Ha venido Samu Saiz y Foulquier con una opción de compra que no vamos a ejercer. Tienen que volver de las cesiones", informó.

"La temporada, un diez sobre todo por lo regular que ha sido, sin altibajos. Algún punto más que nos hubiese permitido subir más. Vamos a reforzar el equipo lo suficiente. Tenemos que tener cuidado, sufrimos el año de Laudrup, perdimos la final de Copa porque llegamos muertos", manifestó.

"Me acuerdo de malos momentos y la planificación tiene que ser sin prisas y con tranquilidad. Sólo va a haber una dirección técnica y el entrenador y yo. Tenemos que acertar en las posiciones que mejoren los titulares. Al mover los grandes el mercado. Tenemos que estar un año más sin vacaciones", culminó.