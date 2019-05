'Reajuste' para Cazorla; proyecto con Calleja

Lo normal es que sigan tanto Javi Calleja en el banquillo como Santi Cazorla en el rectángulo de juego, pero todavía no está cerrada la continuidad de ninguno de los dos. Ese es el estado de la cuestión en estos momentos. La cúpula del club —Fernando Roig y Fernando Roig Negueroles— quieren que continúen ambos y ambos quieren continuar, pero aún hay que arreglar flecos importantes.

En el caso del técnico, ayer mantuvo una reunión por la mañana en la ciudad deportiva de Miralcamp con el consejero delegado con el que, al margen de su relación profesional, mantiene una amistad personal desde años atrás. Al cónclave las dos partes llegaron con la clara voluntad de hablar del proyecto 19/20 para poner en común ideas, sobre todo, a raíz de lo sucedido en la campaña que acaba de concluir tanto en lo referente a la confección de la plantilla como, sobre todo, a la destitución y posterior 'repesca' del técnico en una situación casi sin precedentes. Si cúpula y técnico van en la misma dirección, en un minuto se negociará y se cerrará el contrato que prolongue la dirección técnica de Calleja en la entidad amarilla.

El caso de Santi Cazorla es diferente. El asturiano regresó el pasado verano al club en unas condiciones muy particulares después de una larga lesión que ponía en sería duda su participación y su nivel de influencia. Diez meses después, su rendimiento le ha confirmado como uno de los jugadores más importantes de la plantilla —si no el más—, lo que entre otras cosas le ha abierto la puerta de regreso incluso a la Selección Española. Cuando volvió el pasado verano firmó por un año más otro unilateral, pero lo hizo en unas condiciones económicas muy por debajo de lo que su rendimiento dicta ahora mismo de forma real.



Ofertas exóticas

Obviamente Cazorla, por su plamarés y trayectoria, al margen de por su rendimiento actual, es un futbolista que ha recibido en la última temporada numerosos cantos de sirena procedentes de destinos exóticos —al menos dos— dispuestos a pagarle auténticas fortunas por ir a jugar. El jugador tiene claro que esa ahora no es su prioridad porque su voluntad es prolongar al máximo su etapa en la elite tras recuperarse para el primer nivel, pero para ello hay que 'reajustar' su contrato para este curso.

Ayer Cazorla se entrenó con el filial amarillo para no parar antes de incorporarse a la selección y se pronunció: «Tengo un año más, pero como sabéis hay que cambiar algunas cosas, aunque el deseo de seguir juntos es mutuo y esperamos solucionarlo. Espero que las cosas vayan rápidas y que en breve y en los próximos se sabrán las cosas», dijo.

Respecto a las importantes ofertas que podría haber recibido de otros clubes tras su destacado año en el Villarreal, Cazorla dijo que cuando se abre el mercado «se dicen muchas cosas y se especula» pero insistió en que lo primero que quiere hacer es hablar con el Villarreal «y en base a eso miraremos el bien de todos», agregó.

Las palabras del asturiano ayer fueron una declaración de intenciones en toda regla: «Yo tengo todos los sentidos puestos en el Villarreal, es mi club y es el club que me abrió las puertas y tengo el cariño de la gente. Todo lo que sea alargar la carrera al máximo nivel, bienvenido sea, y lo que quiero ahora es seguir a este nivel».

Cazorla también valoró la posible continuidad de Javi Calleja al frente de la plantilla. «Que siga Calleja es bueno. Su regreso fue acertado y nos salvamos. Tenemos que mejorar y trabajar todos, pero creo que es bueno y se puede hacer las cosas mejor», insistió.

Ninguna de las dos negociaciones se debe demorar en exceso y lo normal es que ambos continúen en la entidad amarilla, aunque en estos momentos ninguna de las dos operaciones —más allá de que Cazorla tenga contrato— está cerrada de forma definitiva.