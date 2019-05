El Real Madrid desmiente a Pochettino

En el Real Madrid no han sentado nada bien las palabras de Mauricio Pochettino en la Cadena COPE en referencia a que Florentino no les había dejado hospedarse en las instalaciones del club blanco en Valdebabas con motivo de la final de la Champions League que el Tottenham jugará el próximo día uno de junio frente al Liverpool en el Wanda Metropolitano.

El técnico argentino, que sonó con mucha fuerza hace casi un año para el banquillo del Santiago Bernabéu, aseguró que "Florenitno no quiso dejar las instalaciones de Valdebebas para dormir".

La respuesta del club blanco ha llegado en forma de comunicado. Una nota oficial muy contundente en la que se desmiente categóricamente lo dicho por Pochettino:

"El Real Madrid C. F. se muestra sorprendido con las manifestaciones efectuadas por el entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, sobre una supuesta petición realizada a nuestro club para que su equipo se pudiera alojar en la residencia de la Ciudad Real Madrid con motivo de la final de la Champions League.



El Real Madrid C. F. quiere dejar claro que es rotundamente falso que esa petición se produjera. Nuestro club ha mostrado siempre su más absoluta disponibilidad para atender todas las peticiones formuladas por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol, el Club Atlético de Madrid, el Liverpool FC y el Tottenham Hotspur.



Todas las solicitudes planteadas al Real Madrid se han referido solo y exclusivamente al uso de los campos de entrenamiento de la Ciudad Real Madrid y sus vestuarios. Y todas ellas han sido concedidas por nuestro club.



Así, el Liverpool tiene previsto entrenar en nuestras instalaciones el sábado 1 de junio por la mañana. El Tottenham, por su parte, lo hará el jueves, 30 de mayo y el viernes, 31 de mayo.



El Real Madrid C. F. quiere subrayar también que los alojamientos de los equipos finalistas de la Champions League son asignados por la UEFA siguiendo criterios de organización y seguridad. Y que en ningún momento se ha solicitado a nuestro club que dichos equipos se pudieran alojar en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid".