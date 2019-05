Acuerdo con Javi Calleja

Fernando Roig Negueroles y Javi Calleja ya tienen un principio de acuerdo para la continuidad del técnico al frente del conjunto amarillo la próxima temporada. De hecho, en el club está previsto que el acuerdo se anuncie antes de que acabe la presente semana, dando así el pistoletazo de salida oficial a la planificación del curso 19/20.

Calleja, desde que el equipo rubricó la permanencia, ha mantenido al menos tres reuniones con el consejero delegado del conjunto amarillo que al margen de ser uno de sus superiores en la entidad, es su amigo personal. Sobre la mesa en la negociación se han puesto los motivos que el pasado curso llevaron a la entidad a prescindir del técnico mediada la temporada antes de repescarle posteriormente, lo que una parte pidió, lo que la otra concedió y, por encima de todo, el proyecto de cara al curso 19/20. El objetivo es claro: volver a lograr la permanencia primero sin pasar los problemas que se han pasado esta campaña y, a partir de ahí, intentar entrar en Europa.

El acuerdo no está totalmente cerrado, pero sí virtualmente. De hecho, quedan pendientes algunos temas menores a tratar pero, hablando en plata, en lo 'gordo' ya se han puesto de acuerdo. A partir de ahí el apartado económico no va a ser un problema porque lo que pide una parte no es desmesurado y lo que ofrece la otra es acorde a las pretensiones de quien ha sacado a la entidad de un embrollo importante en este curso. Cuando se limen las últimas aristas en lo referente a la hoja de ruta y a la duración, redactar el contrato y firmar será un mero trámite. Las dos alternativas que se manejaban son las de que el técnico renueve solo hasta el 30 de junio de 2020, o lo que le aseguraría algo más de estabilidad sobre el papel, que sería hacerlo hasta el mes de junio de 2021, es decir, por dos temporadas más.

Tras Calleja el segundo objetivo será Cazorla y la intención con el asturiano es pactar la actualización —que dicho de otro modo, es una mejora— de su contrato antes de que se incorpore a la selección española el próximo lunes día 3 de junio para lo que será su regreso al combinado nacional con el que llegó a ganr dos Eurocopas de naciones, aunque no pudo estar en el Mundial de Sudáfrica debido a una de sus lesiones.