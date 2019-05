Sergio Ramos devela su futuro en el Real Madrid

Motivo de la rueda prensa: "Aclarar el jaleo que se ha armado para acabar con cualquier tipo de dudas ya que no beneficia a nadie. Quiero dejar muy claro mi futuro ya que se ha especulado con muchas cosas. Soy madridista y me quiero retirar aquí, pero por la puerta grande y ganando. Quiero cumplir mi contrato".

Relación con Florentino: "Yo si fuera el presidente me hubiera renovado de por vida. Tenemos una relación de padre a hijo porque son muchos años juntos. Las decisiones las toma él y me ha mostrado un cariño especial. Él siempre ha cuidado bien de mí. Me molesta que me vaya una semana de España y después me encuentre este quilombo".

El punto de fricción: "El error ha sido no hablar por teléfono todos los días. Lo echaba de menos y lo hemos arreglado, de planteárselo a irse hay un mundo. Tras una temporada difícil para nosotros el día del Ajax todos estábamos con las pulsaciones muy altas. Todo se queda ahí. Es solo una gota de agua que cuando se llena el vaso pues hay que partir de cero. Por eso nos sentamos ayer a arreglarlo".

Oferta de China: "La oferta está encima de la mesa, pero soy fiel al madridismo y me siento querido. La relación con Florentino no estaba bien, pero en ningún momento me quiero ir a China. La habíamos comentado en privado, pero es falso que haya pedido la carta de libertad. Quiero construir un futuro juntos".

Salida del club: "No me quiero ir del Real Madrid. Mi sueño es retirarme aquí. Estaría dispuesto a jugar gratis aquí por que así lo siento. Lo tengo todo aquí. El tema económico es secundario.".

Problemas con el salario: "El tema económico no lo hemos tocado ni un solo minuto. Eso es un tema de confianza y de cariño emocional. En mi vida hay dos patas importantes; la grada y el presidente. Había cosas que me habían dolido y lo mejor era hablarlo porque quiero seguir aquí. Todo se soluciona hablando cuando dos personas quieren lo mismo".

"Los españoles se ven de otra manera aquí. Cuando hay una renovación mía siempre hay polémica porque dicen que es una estrategia, pero no".

Fichajes en verano: "Estoy muy contento con mi salario y mi contrato. Para mí es algo secundario y cada uno tiene lo que se merece. Si uno viene y tiene que ganar más, yo lo acepto".

Hazard: "Ojalá viniera un futbolista como Hazard por que le daría mucho al Real Madrid"

Retirada: "Mientras tenga fuerzas seguiré. Nunca me iría a un equipo que compitiera contra el Madrid".

Vestuario: "Soy el capitán y me siento muy querido y respaldado por mis compañeros. Ellos me conocen y no han tenido ninguna duda de que iba a seguir aquí".