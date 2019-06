Chirivella, 'the valencian red'

Aunque no a medalla ni seguramente a prima, Pedro Chirivella (Valencia, 1997) tendrá esta noche derecho a sentirse campeón si son los 'reds' los que ganan. La Champions le permitiría además darse una alegría al cuerpo, después de unos meses personalmente complicados. Ha estado desde finales de enero entrenando pero sin poder jugar con el Extremadura, después de que la UEFA considerara que su cesión se había cursado fuera de tiempo. «El Liverpool quiso reincorporarme, pero tampoco lo permitieron legalmente», reconoce el centrocampista, quien hará uso de las dos entradas para la final que le pertenecen. Hoy, junto a su padre, pondrá rumbo al Wanda.

Pedro formó parte de la plantilla durante la primera mitad del curso y, con uno año de contrato por delante, se reincorporará a la misma en pretemporada. Siempre que no encuentre antes acomodo en otro club, claro. 'Red' desde que se marchará del Valencia en 2013, en plena adolescencia, el centrocampista es consciente de que no tiene cabida en los planes del «peculiar» técnico. No se lo reprocha. «Su forma de jugar es espectacular, un mundo aparte. Sinceramente, creo que no he visto y difícilmente veré un equipo tan vertical, tan fuerte y que trabaje más que este», alaba Chirivella, quien no duda de que el alemán «merece ganar un gran título». «Es buenísimo y tiene una gran virtud: desde el día que llega te transmite una idea y hace que te la creas».

La consigna de Klopp para los jugadores del centro del campo, como Pedro, es la siguiente: «Te dice que no mires nunca hacia detrás, ni a la hora de atacar ni de defender. Que sean los de atrás (los centrales) los que te persigan a ti». El alemán es «valentía», por momentos osadía; por eso encaja en la filosofía transgresora de Liverpool y del Liverpool. «No sabía que iban a remontar pero sí que tenía claro que no estaba todo decidido después del 3-0», afirma el valenciano en alusión la épica vuelta de semifinales contra el Barça. Aquí la justificación: «Ya viví algo similar en cuartos de final de la Europa League en 2016. Ese día fui convocado, estuve en el banquillo, y conseguimos ganar 4-3 y clasificarnos contra el Dortmund a pesar de que íbamos perdiendo 1-3 en el minuto 81. En Anfield he visto cosas que parecían imposibles».

Chirivella, que alternaba partidos con los 'reserves' y entrenamientos con Salah, Mané, Van Dijk o Alisson -los futbolistas 'reds' que mayor reconocimiento tienen-, se queda con Firmono antes que con todos ellos. «Es la clave del ataque. Hace muchas más cosas de las que aparenta», subraya. El brasileño vuelve después de un mes de lesión.