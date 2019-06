Insinúan que Neymar renunciará a la Copa América

El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto, puso en duda la participación del delantero Neymar en la Copa América que comenzará el 14 de junio y alertó sobre un segundo vídeo por el caso de violación del que fue denunciado el delantero.

"Si Neymar juega, es capaz de Brasil no llegar (al título). Conozco la prensa y la prensa va a estar encima de él. Hay muchas cosas más para aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay un vídeo más para ser lanzado a la calle", declaró Noveletto al canal de televisión SBT.

El delantero del París Saint Germain y de la 'Canarinha' fue acusado por una mujer de violación, una agresión sexual que según la joven que presentó la denuncia en una comisaría de Sao Paulo se produjo el pasado 15 de mayo en un hotel de la capital francesa. Las autoridades y las partes involucradas en el caso no han revelado la identidad de la mujer, pero los medios locales aseguran que se trata de la modelo brasileña Najila Trindade, de 26 años y a quien Neymar conoció a través de una red social.

Para Noveletto, el jugador "ya dejó mucho que desear en el Mundial" de Rusia 2018, cuando Brasil fue eliminado en los cuartos de final por Bélgica. "Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa América y pedirá licencia. El no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de periodistas", manifestó Noveletto.

De acuerdo con el dirigente deportivo, la eventual ausencia de Neymar en la Copa América no vendrá por parte del seleccionador Tite y sí por decisión propia del jugador, lo que sería "un buen negocio" tanto para Neymar como para la CBF. "El no va a rendir. ¿Imaginen esa carga emocional? Si él no juega todo el mundo termina ganando", aseveró Noveletto. El directivo, sin embargo, aclaró que su opinión era personal y no a nombre institucional de la CBF.

Este martes en Francia, donde acompaña a la selección que participa en el Mundial Femenino, el presidente de la CBF, Rogerio Caboclo, descartó que exista la posibilidad de que el jugador, por el actual escándalo, no pueda jugar en la Copa América que se disputará en Brasil a partir del 14 de junio."Tenemos total confianza en Neymar, sabemos de la persona que es, el hombre que es y el deportista que es. La CBF acompaña todos los hechos con total confianza de que todo será aclarado lo más rápido posible", apuntó Caboclo.

La Copa América, que se disputará hasta el 7 de julio en cinco ciudades brasileñas, comenzará el 14 de junio en Sao Paulo cuando el anfitrión Brasil se enfrente en el estadio Morumbí a su similar de Bolivia por el Grupo A.