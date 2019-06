Rubi explica en una carta por qué se va del Espanyol

El ya nuevo entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubí', comentó en un comunicado remitido a EFE que no ha negociado a espaldas del RCD Espanyol ni su decisión se ha centrado en una cuestión económica.

"Hasta hoy he guardado silencio por respeto al Espanyol y para no ir rebatiendo todas aquellas informaciones que han circulado sobre mi persona", comenta el técnico.

Rubi, antes de entrar en detalles, quiso aclarar una serie de acusaciones que se han vertido sobre su persona y en este sentido recordó que "nunca" ha negociado de espaldas al Espanyol.

"No es mi manera de ser, siempre he ido de frente y el Club ha estado informado en todo momento", dijo el entrenador, quien también aclaró que su decisión "no ha sido por dinero", señaló.

"En mi carrera deportiva he demostrado que me muevo por otros valores: un ejemplo fue mi decisión de fichar por el RCD Espanyol rechazando dos propuestas bastante superiores. Solo aquellos que han puesto en marcha la maquinaria de desprestigio hacia mi persona tildándome de pesetero sabrán por qué lo han hecho", indicó.

"A los que me acusan de traidor, decirles que me he limitado a escuchar, finalmente terminando aceptando, una propuesta laboral de otra entidad como cualquier empleado que se siente reconocido y al que han venido a buscar por realizar su trabajo de forma óptima", añadió.

Sobre las críticas en las que le califican de "desagradecido", Rubi recuerda que se ha revalorizado la plantilla y "de una forma exponencial a varios de los futbolistas que la componen".

"Por tanto, hemos generado patrimonio para el Club y que la decisión tomada en su día, teniendo paciencia con el cuerpo técnico, ha demostrado que fue muy acertada -el equipo después de muchos años va a estar en Europa-", argumentó.

El técnico admitió que no ha podido reunirse con los jugadores para explicarles sus razones simplemente porque ellos ya estaban de vacaciones.

Rubi desveló que hace dos meses trasladó a la dirección deportiva sus dudas sobre el proyecto deportivo para la temporada 2019-20 ante su inseguridad contractual.

"Pese a alguna promesa realizada en el pasado de que la temporada saliente era la última con dificultades, se me traslada que el próximo curso también será un año difícil, ya que a nivel deportivo sería complicado reforzarse para poder competir en mejores condiciones", aseguró.

Y, según Rubi, una vez conseguida la clasificación para la Liga Europa desde la dirección deportiva se le comunicó que la entidad "no iba a dar un paso ambicioso hacia adelante en el proyecto deportivo", por lo que se iba a seguir con la hoja de ruta marcada inicialmente, "una decisión totalmente respetable".

"Ya en el mes de mayo y, con la propiedad del Club en Barcelona, me sorprende mucho que no se mantenga alguna reunión a solas con mi persona, y sí con otros técnicos de la entidad", insiste el extécnico blanquiazul, una situación que califica como "bastante extraña".

Días después recibió la propuesta del Betis y, según explica Rubi, hizo llegar el interés al Espanyol por lo que mantuvo una conversación con la dirección general para "valorar la situación".

"Posteriormente, concretamente el 27 de Mayo, me reuní durante dos horas con el Oscar Perarnau (director general) y le pedimos que era el momento que se valorase en su justa medida al cuerpo técnico, dejando claro que no queríamos entrar en ningún mercadeo entre ambas entidades", informa el técnico.

Rubi desveló que al día siguiente recibió una propuesta por parte del Espanyol para los cuatro técnicos que forman su equipo. "Consideramos que dicha propuesta es una forma elegante de decirnos que si queremos podemos marcharnos", opinó.

El entrenador asegura en su comunicado que el 29 de mayo informó a la propiedad de la entidad y a parte de la dirigencia del club (Carlos García Pont, Roger Guasch, Oscar Perarnau y Rufete) sobre la decisión de no continuar al frente del equipo.

"Les explico que he perdido la confianza en ellos, no mi máximo respecto, al tener la sensación de no sentirnos apoyados de forma incondicional. Se me traslada que se hará todo lo posible para que mi salida del RCD Espanyol sea digna... y buena para las dos partes", indicó.

Rubi aseguró que se organizó una nueva reunión para lograr "una rápida y ágil desvinculación" antes las dificultades que se estaban encontrando sus representantes.

En la misma participaron el vicepresidente García Pont y el director general deportivo Oscar Perarnau. "En esta reunión me reconocen que se están diciendo cosas lamentables sobre mi persona, al tiempo que tratamos de acelerar el acuerdo para mi desvinculación del Club. Les reitero mi deseo de abandonar de la mejor manera posible una institución a la que sigo considerando mi casa", afirmó.

"Pasados los días, el retraso o demora en el acuerdo final se debe al no reconocimiento por parte de los dirigentes del RCD Espanyol que el equipo va a participar en competición europea ya que eso nos da derecho a percibir unas cláusulas que tenemos en los contratos", insistió.

Rubi comentó que se marcha triste del Espanyol por este final que "nunca" hubiera deseado, aunque satisfecho por "el deber cumplido y los compromisos" adquiridos a su llegada, que detalla de esta manera:

- ser siempre ambicioso en la clasificación.

- realizar un juego que gustase a nuestra afición garantizando la máxima entrega de jugadores y cuerpo técnico.

- dar oportunidades y acelerar la formación para el fútbol de élite jugadores de nuestro fútbol base.

"Todo ello ha supuesto además de la clasificación para Europa, la revalorización evidente de gran parte de los futbolistas de la plantilla. Un legado inamovible del que formaremos parte todos para siempre", indicó el entrenador.

El técnico quiere dejar constancia de que con el pago de su cláusula de rescisión, el club habrá recuperado "casi toda la totalidad" de la inversión realizada en su persona.

"Siempre defenderé al RCD Espanyol y su brillante historia. Cuando decidí aceptar la propuesta, lo hice con el pleno convencimiento e ilusión que para todos suponía mi regreso. Y con una ambición clara, la de llevar al RCD Espanyol a luchar por retos bonitos", argumentó.

Rubi agradece para despedirse de "una forma muy afectuosa de todos los medios que han sabido ser respetuosos, empleados del Club, jugadores, ex-jugadores y nuestra fantástica afición,que nunca han dejado de apoyarnos y valorar esta maravillosa temporada".