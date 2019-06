Iñigo López habla sobre el Huesca - Nàstic: "No salimos a matar"

Cada vez que surge una nueva información sobre la 'Operación Oikos' o alguna declaración de los implicados en los supuestos amaños, la limpieza en el mundo del fútbol se pone todavía más en entredicho. "Bajamos la intensidad, simple y llanamente. No se sale a matar", reconoce Iñigo López sobre el supuesto amaño en el Huesca – Nàstic de la temporada 2017/18 en una extensa entrevista en el diario El Mundo.

El futbolista, que ya ha declarado ante el Juez y ha dormido una noche en el calabazo, está en libertad, ya que según las investigaciones de la Policía presuntamente era uno de los intermediarios en la trama de amaños relacionada con las apuestas con Carlos Aranda como cabecilla.

Iñigo López se desmarca en esas declaraciones de pertenercer a ningún tipo de banda criminal organizada para comprar partidos, que "conoce a Aranda de seis meses" y que "ha apostado, pero nunca a partidos de su categoría".

"Se dio la circunstancia de que nosotros habíamos ascendido en la jornada anterior y ellos seguían jugándose el descenso. Existía un pacto de caballeros, pero no estuve convocado ni en uno ni en el otro. Son cosas del fútbol", explica el futbolista de ese Huesca – Nàstic, dejando entrever que no se dejaron perder por haber sido comprados, si no por un acuerdo de un equipo que no se juega nada.

Sobre su relación con Aranda, el ahora futbolista del RC Deportivo de La Coruña indica que "todo se ha magnificado por las apuestas" a raíz de la investigación contra Aranda: "Me llama Carlos Aranda, que fue compañero mío. Jugamos seis meses en un equipo y teníamos algo de relación. Me pide que le pida al Huesca un dinero que le debe, 100.000 euros. Nada más, ni sé de qué era la deuda"

Asimismo Iñigo López reconoce haber cobrado primas a terceros por ganar, algo que considera que no es legal por "hipocresía", ya que " no le parecen mal siempre que sea por vencer el partido" e indica que "proceden de los equipos contrarios y han existido siempre".

Por otro lado el jugador también asegura "haber apostado a otras categorías y competiciones como la Champions, pero jamás donde jugaba él" y que "no tiene ni idea de las apuestas de Aranda y su relación con el narcotráfico".