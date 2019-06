LaLiga abre una investigación por el Huesca-Nástic

El Juez de Disciplina Social de LaLiga ha abierto un procedimiento de información reservada por el Huesca-Nástic de la temporada 2017-2018, después de que el exjugador del conjunto oscense Íñigo López, actualmente en el Deportivo, haya confesado que pactaron perder contra el equipo tarraconense.

En una entrevista que publica este miércoles el diario 'El Mundo', Íñigo López, uno de los futbolistas investigados en el 'caso Oikós', admitió que en el vestuario del Huesca se "pactó" perder contra el Nástic en la última jornada de LaLiga 1/2/3 del pasado curso porque se jugaba el descenso.

"¿Qué tipo de pacto? El que siempre ha existido en el fútbol. En los últimos partidos se suele mirar el calendario y se habla, porque se conoce a la gente. No es que nos reunamos o se quede en un sitio. Simplemente se dice: 'Oye, no nos fastidiemos, para el que necesite los puntos'. La cosa queda así y no se vuelve a hablar", confesó López a El Mundo.

"En la mañana de hoy, y a raíz de las declaraciones efectuadas por el futbolista del RC Deportivo de la Coruña y ex de la SD Huesca, Íñigo López, publicadas en el diario El Mundo, el Juez de Disciplina Social de LaLiga, a la vista de los antecedentes fácticos reseñados y considerando que de los mismos pudieran derivarse diversas vulneraciones de los Estatutos Sociales de LaLiga, sin prejuzgar ni predeterminar en este momento las concretas infracciones de posible comisión, ha acordado, según lo dispuesto en el art.80 de esos Estatutos, la apertura de una información reservada", informa LaLiga.

El Juez de LaLiga decidirá si SD Huesca y Gimnástic de Tarragona han vulnerado la legislación y estudiará la posible sanción por posible infracción grave de los Estatutos Sociales de LaLiga por "predeterminar, determinar o alterar en cualquier tiempo y/o forma, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de un partido o competición".