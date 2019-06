Pau Torres confirma su regreso

El canterano del Villarreal CF, Pau Torres, se ha despedido del Málaga en una conocida red social, loq ue confirma su regreso a Vila-rea. para la próxima campaña: "Salir de la zona de confort es sinónimo de crecer. Se acaba otra temporada, pero una especial. Nunca voy a olvidar mi primer año fuera de casa, donde Málaga y el @malagacf me hicieron crecer en muchos aspectos. No conseguir el objetivo ha sido duro, pero lo que vivimos el sábado lo voy a recordar siempre, estoy convencido de que este EQUIPO y esta AFICIÓN volverán a estar pronto donde merecen.Gracias a cada una de las personas del club que han formado parte de esta familia, y gracias malaguistas por estar cada día a nuestro lado.Siempre he intentado dar todo lo mejor como jugador, compañero y amigo y me marcho con recuerdos que nunca quedarán en el olvido. Gracias Málaga, ¡hasta pronto!". Pau regresa para ser el central zurdo, a priori, titular, aunque eso se lo tendrá que ganar en el campo.