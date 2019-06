Pau Gasol y Carolina Marín mandan su mensaje de ánimo a la selección española

España se mide a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial Femenino. No hay en la historia del fútbol una selección femenina tan laureada como la estadounidense, campeona del mundo en 1991, 1999 y 2015. No hay tampoco una generación novicia que asome con la osadía y la pretensión española de equipararse con las más hercúleas en la próxima década.



Lo último que puede tener la selección española al saltar al césped de Reims es miedo. Ilusión a raudales, un nivel de concentración elevado y la confianza de poder competir de tú a tú contra la gran favorita al trono mundial es lo que hay que esperar de las chicas dirigidas por Vilda.



En las últimas horas las chicas de nuestra selección han recibido los mensajes de ánimos de otros grandes campeones: