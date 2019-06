Messi carga contra "las canchas"

La estrella del FC Barcelona y de la selección de Argentina, Lionel Messi, aseguró este domingo tras clasificarse para los cuartos de final de la Copa América con un triunfo sobre Catar (0-2) que todas las canchas donde ha jugado la Albiceleste en el torneo sudamericano han sido "muy malas".



Messi acusó al estado del terreno de juego para explicar por qué la mejor oportunidad que tuvo para anotar gol en el partido envió el balón a la tribuna, en un remate con su pie izquierdo donde estaba solo en el corazón del área.



"Me pica el balón antes en la cancha. Todas las canchas donde jugamos son muy malas. Es muy difícil jugar así. Siempre necesitas pararla (la pelota)", lamentó Messi en coincidencia con su técnico Lionel Scaloni, que también lo hizo en conferencia de prensa.







El delantero afirmó que la selección argentina necesitaba un partido como el disputado contra Catar para ganar confianza tras las críticas recibidas a raíz de los dos primeros partidos del torneo donde perdió ante Colombia (2-0) y empató contra Paraguay (1-1)."Necesitábamos un partido así para la tranquilidad de todos, para la confianza y para llegar bien a lo importante, a la etapa del todo o nada", señaló."Difícil de jugar por la obligación, el miedo a quedar afuera. Es importante que hayamos ganado, que hayamos pasado y eso nos tiene que servir para lo que viene", precisó.Sobre haber jugado con dos delanteros en lugar de uno, Messi valoró que así se generaron "muchas más situaciones claras ante un rival que juega muy bien" y que prácticamente no les creó peligro en el arco defendido por Franco Armani."Creo que arrancamos bien, hicimos presión alta y de esa manera vino el gol, con una perdida de ellos. El miedo a que nos hagan el gol hizo que retrocedamos un poco pero cuando mejor estuvimos fue cuando más armados estábamos", relató Messi,En ese sentido la estrella de la Albiceleste recordó que el actual combinado argentino tiene "muchos jugadores jóvenes que no están acostumbrados a estas situaciones de tener que ganar"."En ciertos momentos no acelerábamos y en otros no tocábamos el balón cuando se necesitaba. Hablé que teníamos que estar tranquilos para hacer buen fútbol", contó Messi."Obviamente tenemos que mejorar y seguir creciendo muchísimo para lo que viene porque Venezuela es un equipo que tiene muy claro lo que hace, con jugadores muy rápidos de mitad de cancha para delante. No podemos cometer más errores", precisó Messi sobre la Vinotinto, que será el rival de Argentina para los cuartos de final.