David Silva anuncia su adiós del Manchester City

David Silva ha confirmado que la temporada 2019/20 será su última como jugador del Manchester City. Así se recoge en unas declaraciones recogidas por el diario británico Daily Mail. "Ésta será la última. Diez años para mí es suficiente. Es el tiempo perfecto. Inicialmente estábamos negociando un nuevo contrato por dos temporadas, pero decidí firmar por uno y, de este modo, finalizar mi etapa aquí después de una década", afirmó el exfutbolista canario del Valencia CF.

Silva ha dejado claro que no jugará para ningún otro equipo en Inglaterra. "No me podría ver a mí mismo jugando contra el City. Diez años...está bien. El ciclo está completo. Es una figura redonda".

Respecto a su futuro, el canario señala entre bromas. "China, no. ¡Mi novia decide por mí". El sueño de Silva sería retirarse en su tierra: "Me encantaría terminar mi carrera en Las Palmas, pero el fútbol es muy cambiante. Dependerá del equipo y de los jugadores que haya. No puedo volver para jugar en Segunda división".

Desde su llegada al City procedente del Valencia, David Silva ha marcado 71 goles en 396 partidos, conquistando cuatro títulos de la Premier, dos Copas inglesas y cuatro Copas de la Liga.