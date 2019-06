Cardoner le pega un 'apretón' a Neymar

Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça, aha afirmado que Neymar quiere volver al club azulgrana, pero que no se han iniciado negociaciones todavía y ha priorizao las salidas a los fichajes: "Lo correcto es decir que Neymar quiere volver al Barcelona, pero no estoy de acuerdo en que el Barcelona se preocupe por fichar a Neymar. Este tema no está encima de la mesa. Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios. Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona. No me sorprende que Neymar quiera volver. Como aquí se está en pocos sitios. Ya ha pasado otras veces. A veces se han ido y han vuelto, Cesc, Piqué... Neymar es un gran jugador, pero lo que envuelve las circunstancias de cómo se fue también se tiene que valorar si es que algún dia estas hipótesis son realidad".