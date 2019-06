Las discrepancias de los árbitros sobre el penalti que eliminó a España

Carlos Velasco Carballo, Presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha comparecido ante árbitros y prensa valencianos en el MUVIM para explicar la evolución del VAR. Sus declaraciones previas han sido las políticamente correctas en lo referente a la dirección que debe seguir el videoarbitraje: "El objetivo es seguir el camino de las últimas 10 ó 12 jornadas de LaLiga donde se entendió qué error es claro y manifiesto y qué es una jugada gris. El protocolo no ha variado y solo puede intervenir en errores manifiestos".

El dirigente arbitral ha mantenido su línea argumental en referencia a que el sistema no es infalible porque siempre va a tener un elemento subjetivo: "El VAR no es una máquina, es una persona. La máquina es una ayuda. El VAR es una herramienta subjetiva y lo será siempre porque lo maneja una persona. No es infalible. Tiene y va a seguir teniendo grandes aciertos, y también errores". De hecho, consultado sobre las críticas que recibió el sistema en esta su primera temporada como la que llegó de forma oficial desde el Levante UD, Velasco Carballo no ha querido entrar en polémicas y se ha referido a aceptar críticas, pero siempre que sean respetuosas: "El estamento arbitral que yo presido ahora es abierto y transparente. Lo que pedimos y exigimos es respeto, pero críticas las aceptamos todas. Y respecto a lo del Levante, no me gusta hablar de ninguno en particular, ni del Levante ni del Valencia, porque considero que sería una falta de respeto. Que nos critiquen, sí, pero con respeto...".

Esa ha sido la parte inicial que ha dado paso a una charla en la que estaban entre el auditorio los cuatro máximos representantes del árbitraje valenciano como son Toño Mateu Lahoz, Juan Martínez Munuera, Saúl Ais Reig y Rita Cabañero Mompó, así como un amplio número de colegiados de categorías menores y otros cargos del sector como son Nuria Gavilán, el presidente actual Pepe Enguix, el saliente José Míller, el asistente internacional Pau Cebrián Devís o Vicente Lizondo Cortés. Después de aleccionar a sus pupilos sobre las herramientas de las que disponen en la actualidad los árbitros y cómo debe ser el trencilla del siglo XXI, ha llegado el turno de preguntas y ahí ha estado lo más jugoso.

Tatiana Comino Visiedo, una de las figuras relevantes del arbitraje femenino valenciano en los últimos años, ha invitado al presidente a que se pronunciase sobre el polémico penalti señalado por la húngra Katalin Kulcsar que le costó la eliminación del Mundial femenino a la Selección Española recientemente ante Estados Unidos. Velasco, hábil, le ha devuelto la pregunta y ha invitado a un tercer elemento, el colegiado Ais Reig anteriormente mencionado, a que diese su versión de la jugada... y no se ha llegado a una entente.

Tatiana lo tiene claro: "Apenas hay contacto para destabilizar a la jugadora, en cuanto nota el contacto se deja caer y la caída es totalmente antinatural, pero una vez el árbitro en la pantalla lo puede ver, se ve muy claro que no hay contacto suficiente para pitar penalti. Esa es mi opinión". Saúl, es más partidario del penalti: "Tiene elementos para que pueda ser penalti; hay elementos para que pueda serlo, sí".

El presidente, una vez fuera del aprieto, ha narrado poco después una anécdota referente a la colegiada húngara protagonista de la acción: "Que sepas que esa chica que se llama Katalin y ya ha pitado una final de Champions. Voy a contar un cotilleo. Ella es la pareja sentimental de Víktor Kasai que es un gran árbitro y una gran persona. Con él hice yo el último partido de mi vida en una Eurocopa de Francia... y ambos me regalaron un reloj precioso, tengo unos recuerdos de él y de su mujer preciosos... así es que yo te pido que la pongas bien". Tras el guiño entre risas y la broma de Velasco, 'Tati' ha querido dejar claro que pese a todo sigue discrepando de su decisión en el encuentro: "La árbitra era excepcional, muy muy buena, pero por eso mismo no me trago que viera la repetición y considere que es penalti". Era ya un combate en tono jocoso y Velasco ha contratacado entre risas: "Eso mismo pienso yo cada vez que arbitran Saúl, Juan y Toño...". Han llegado al acuerdo de no ponerse en un compromiso mútuo, pero ninguno de los todos ha cedido.

Así ha ido apagándose un acto en el que el presidente de los árbitros, como última perla, ha asegurado que a ellos, a los colegiados, les da igual la presión y lo que diga la prensa. "Lo que escribáis nos importa nada; no presionáis nada, nos importa tres narices...".