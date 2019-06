Recambios y CD Denia, pendiendentes de La Nucía, Benigànim y Olímpic

La circular número 6 de Competiciones de la temporada 18/19 emitida por FFCV es la que hace que el Recambios Colón esté este domingo más pendiente que nadie del posible ascenso de la Nucía a Segunda División B. El documento federativo, en su título III que regula la Liga Regional Preferente, en su apartado 4 referente a vacantes, especifica claramente que "Si una vez finalizadas las dos fases y consumados los ascensos previstos, se produjesen vacantes en el grupo sexto de Tercera División, estas serán ocupadas por el equipo que, habiéndose clasificado en primer lugar de la Liga Regular entre los cuatro grupos de Preferente, no hubiese alcanzado el ascenso en la segunda fase". Eso significa que si sube La Nucía a Segunda B este fin de semana el grupo VI de Tercera quedaría con únicamente 19 equipos, lo que haría que el conjunto de Catarroja fuese 'repescado' de forma automática para jugar en Tercera. La cúpula del club afincado en El Terrer esta temporada se desplazará a ver el partido de este fin de semana de La Nucía ante el Linares —la ida en tierras andaluzas acabó 0-0— en la que los alicantinos, y por extensión ellos, se juegan el ascenso. Lo harán en una semana en la que hasta 15 de los integrantes de l a plantilla y uno del cuerpo técnico se han desplazado a Malta para disfrutar de un viaje de fin de temporada, a la espera de ver si su gran ejercicio al final tiene la recompensa del ascenso.

Pero esa norma puede no afectar solo al Recambios Colón, sino que el CD Denia también está pendiente a raíz de la dimisión de la Directiva del Benigànim que Preside José Enrique Cuquerella. Esa dimisión se tiene que sellar este viernes en un acta durante la asamblea que tendrá lugar a tal efecto y que dejaría el club en manos del consistorio local. Si el Ayuntamiento —o quien se haga cargo del club en el caso de que no se reconduzca la situación— renunciase a su plaza en Tercera División ante la imposibilidad de acometer los gastos que conlleva, y La Nucía ascendiese, el segundo beneficiado ante una segunda vacante sería el CD Denia, que ascendería a Tercera como campeón del G-IV. Lo mismo sucedería en el caso de que el Olímpic, con una ingente deuda, tampoco pudiese salir a competir.