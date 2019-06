Velasco Carballo defiende el VAR en València

El máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Velasco Carballo defendió y explicó el sistema del Videoarbitraje (VAR) aprovechando una jornada organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) en València.

Velasco Carballo no quiso mojarse en ninguno de los temas con mayor polémica de la temporada tanto los que le afectaron al Levante UD en numerosas ocasiones como los que perjudicaron al Valencia CF. "El estamento arbitral que yo presido, ahora, es abierto y transparente. Lo que pedimos y exigimos es respeto, pero críticas las aceptamos todas. Y respecto a lo del Levante, no me gusta hablar de ninguno en particular, ni del Levante ni del Valencia, porque considero que sería una falta de respeto. Que nos critiquen, sí, pero con respeto..."

Respecto a la evolución del sistema comentó qué "el objetivo es seguir el camino de las últimas diez o doce jornadas donde se entendió qué error es claro y manifiesto y qué es una jugada gris. El protocolo no ha variado y solo puede intervenir en errores manifiestos".



Precisamente en ese sentido recordó que el VAR puede cometer fallos: "El VAR no es una máquina, es una persona. La máquina es una ayuda. El VAR es una herramienta subjetiva y lo será siempre porque lo maneja una persona. No es infalible. Tiene y va a seguir teniendo grandes aciertos, y también errores"