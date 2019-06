El AC Milan, excluido de Europa, deja sitio al Torino de Zaza

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado que el AC Milan no jugará en Europa la próxima temporada 19/20 por incumplimiento de las normas del Fair Play Financiero durante los años 2015, 2016 y 2017. En el último de esos años En 2017, tras invertir más de 200 millones en fichajes, lograron la cautelar, pero ahora no han podido esquivar el castigo

Al conjunto rossonero le sustituirá el Torino del valencianista Zaza, séptimo clasificado en la Serie A, que entrará en ronda previa, aunque informaciones desde Italia apuntan a que con apenas cuatro goles anotados no ha convencido al club italiano y podría salir rumbo al Sassuolo.