El 'chanchullo' que preparan Barça y Atleti en el fichaje de Griezmann

Se acerca el día 1 de julio en el que la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann bajará de los 200 millones de euros actuales a los 120 y con el tiempo, la segunda entrega de 'La decisión' del francés. Falta apenas un día y curiosamente el totativo francés L'Équipe ha desvelado que la semana pasada ya hubo un primer contacto entre clubes, El Barça y el Atleti, para hablar del francés.

El plan ideado entre ambas entidades para salir ganando tiene como meta conseguir que el Barça pague algo más de lo que la nueva cláusula estipula, pero que lo pague en concepto de traspaso. Eso, al igual que cuando te compras un frigorífico en una grandes almacenes, posibilitaría que la entidad azulgrana pudiese acometer la operación en cómodos plazos. No sucedería así si tiene que abonar la cláusula por un jugador que ya ha anunciado que no seguirá en el Atleti y que, sin embargo, fue incluido junto a Luis Suárez en la presentación del nuevo balón de LaLiga. Las casualidades no existen.

La cantidad se marcharía a unos 125 millones de euros, cinco o seis más de la cláusula, una cifra que no es baladí ya que se ajusta a lo que el Atleti, a su vez, desembolsará por Joao Félix, prometedor zaguero que llegará al metropolitano procedente del Benfica.

Ese es el plan inicial, aunque el rotativo farncés también deja entrever que podrían entrar jugadores en la operación para abaratar un acuerdo de traspaso. El primer nombre que aparece es el del lateral Semedo, aunque el Barça lo haya declarado intransferible, y ahí es donde aparece el nombre de Neymar.

Un jugador que abarate el fichaje de Griezmann son millones que se pueden invertir en un hipotético desembolso por el regreso del brasileño. De momento el Barça en el 'affaire' con 'Ney' es como el novio despechado que no muestra interés alguno tras la denuncia del brasileño por la prima de fichaje no cobrada, pero el jugador ya le ha dicho al conjunto azulgrana que quiere volver y pese a las lesiones sigue siendo una estrella de primer nivel.