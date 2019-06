En julio llega el momento de los fichajes

Este lunes se inicia oficialmente el mercado estival y el Villarreal, que ha empleado casi toda la parte final de junio en ir sacando futbolistas que o no contaban o que han dejado ingresos ingentes en caja, se tiene que centrar ya en las contrataciones.

Pablo Fornals (West Ham), Roberto Soriano (Bologna), Nicola Sansone (Bologna), Ruben Semedo (Olympiacos), Javi Fuego (Sporting de Gijón) y Denis Cheryshev (Valencia) han sido traspasados, y además N'Diaye se queda cedido en el Málaga. Esas salidas, obviamente, obligan a reforzar el equipo ya que, al margen de ellos y de Bonera que es el único que acaba contrato, hay otros tantos que están en la rampa de salida. Pedraza, Dani Raba, Víctor Ruiz, Mario Gaspar, Xavi Quintillà, Santi Cáseres, Miguelón o incluso el veterano Jaume Costa no tienen su continuidad asegurada. De hecho la intención a día de hoy es que salgan en su gran mayoría, y en el caso del primero se está a la espera de que llegue una suculenta oferta por él.

A partir de ahí en el capítulo de altas las únicas que están cerradas son los regresos de dos de los cedidos como son Pau Torres y Enes Ünal. El primero se quedará con total seguridad en la plantilla 19/20 y el segundo a día de hoy cuenta, aunque dependerá de las posibilidades que ofrezca el mercado.

Después, el fichaje de Raúl Albiol está cerrado y se hará oficial en los próximos días, mientras que se trabaja en las llegadas de Alberto Moreno (muy avanzada) y Moi Gómez (tiene una oferta aunque no es la única), aunque la posición que más preocupa es la de mediocentro defensivo.

En esa demaracación en concreto hay numerosas incógnitas. Se tiene claro que con Santi Cáseres no es suficiente. Al argentino se le considera un activo de futuro, pero al que le vendría bien foguearse más en Europa. Esa ha sido la conclusión tras su irregular primera temporada. Con Bruno Soriano, tras haber vuelto a pasar por el quirófano y dos años de inactividad, todas las reservas y dudas son pocas, lo que deja para esa demaración a cuatro jugadores como son Iborra, Morlanes, Trigueros e incluso Cazorla, de los quer ninguno es un 'stopper' más allá de que pueda encajar Vicent Iborra. Sankharé es de los futbolistas de los que se tienen informes postivos.

Otra demarcación en la que hay urgencias es la de lateral derecho porque Miguelón saldrá seguro e incluso el capitán Mario puede hacerlo; y en el izquierdo, cuando se cierre la llegada de Alberto Moreno, sobrarán o Jaume Costa o el joven Quintillà.



La delantera, a punto

La única línea en la que a priori no habrá novedades será la delantera porque incluso en la posición de extremo izquierdo se está a la espera de que llegue una suculenta oferta por Pedraza. Si él sale, y con Cheryshev traspasado, también habrá que fichar ahí. Es lo lógico.

Contando los regresos de Pau Torres y Ünal como jugadores del plantel para la próxima campaña, actualmente el conjunto amarillo tendría ocupadas 24 fichas por Asenjo, Andrés, Barbosa, Mario, Miguelón, Álvaro, Funes Mori, Víctor Ruiz, Pau Torres, Jaume, Quintillà, Samu, Raba, Trigueros, Morlanes, Iborra, Cazorla, Bruno, Cáseres, Pedraza, Bacca, Ekambi, Gerard y Ünal. Otros futbolistas como Ramiro Guerra o Léo Suárez volverán a salir cedidos.