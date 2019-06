Este es el plan del Villarreal con los 'chicos de oro'

La Copa del Rey juvenil obtenida este sábado por el Villarreal se ha convertido en un hecho histórico para el club al ser el primer título nacional de la entidad a este nivel, si bien no hará que se varíe ni un ápice la hoja de ruta habitual de la entidad. Los Baena, Morante, Pereiro, Vadik, Fernando Niño, Arana, Carlos Adriano o Galdón entre otros, que este año han jugado a las órdenes de Miguel A. Tena, pasarán este verano del juvenil al Villarreal C que milita en Tercera División y solo aquellos que destaquen darán el salto a B que milita en Segunda B y que acaba de disputar otra promoción a LaLiga 1|2|3. De hecho, está previsto que el C groguet la próxima temporada esté compuesto íntegramente de jugadores de las generaciones 1999 y 2000.

El club sí que había logrado ganar la Copa de Campeones en la campaña 14-15, pero la Copa del Rey se resistía. Es por ello que el título de esta temporada, la victoria en el campeonato regular y la disputa de la final perdida en la Copa de Campeones ante el Zaragoza en los penaltis, hacen de este equipo el mejor de la historia de la cantera del club, cuya explosión se produjo a raíz de la creación de la actual ciudad deportiva por parte de Fernando Roig tras su llegada a la presidencia del club.