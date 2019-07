"Mi mayor deseo era no salir mal del club, no quería fallar a otra afición"

El flamante campéon de europa con la selección española Sub-21, Pablo Fornals se despidió del Villarreal CF y de su afición después de su traspaso al West Ham por unos 27 millones de euros. El jugador incidió en que quería marcharse de buenas maneras de la entidad grogueta y explicó por qué considera que es la mejor decisión para seguir creciendo como futbolista.

Salida frustrada en invierno: "Yo quería salir bien y con una opción en la que todos ganáramos. Ahora después de mi trayectoria intento no darme batacazos o ir a lugares donde no se me valore dentro del campo, por eso hay que dar pasos pequeños".

Una temporada rara: "Un cúmulo de cosas personales y grupales. Ha sido un año duro en lo personal después de ser una pieza importante y luego perder un poco el puesto, busqué ayuda externa y al final estoy agradecido de que me haya servido después de darme cuenta de ciertas cosas para acabar la temporada quitándome ese mal sabor de boca de cara al aficionado. No ha sido tan malo el final de año a nivel personal".

Futuro del Villarreal: "Creo y deseo que lo que ha ocurrido esta temporada sea solo un oasis. Creo que el club tomará nota y que aproveche bien los ingresos. Además los que quedan tampoco pudieron dar la mejor versión de lo que se puede dar, porque no cambií mucho el equipo de una temporada a otra. Estoy seguro de que acertarán con los que vengan a sumar y los que están estarán mejor".

Despedida: "Por eso también hoy estoy haciendo esto. Ya han sido dos, por qué en un futuro no pueden ser tres. Mi mayor deseo era no salir mal del club ya que no me dejaron salir como yo quise de Málaga. No quería fallar a otra afición".

La elección del West Ham: "Quien me conozca desde pequeño sabe que me siempre me ha gustado jugar en la Premier League. Es una cultura nueva, me ilusiona un poco todo lo relacionado con el cambio"

El cambio al fútbol inglés: "En España tenemos una de las mejores ligas a nivel de calidad y de trabajo táctico. En esta liga el físico importa más que la táctica y sobre todo la experiencia de probarme en Inglaterra creo que es bueno para mi carrera"

Pellegrini y qué espera de él: "El quería un jugador de mis características. Tanto el West Ham como otros equipos que rondaban... dijimos que no, no quería salir dejando el equipo en la situación en la que estaba en descenso".

Llegada a Londres: "Espero que todo vaya bien y que me aclimate tanto yo como mi familia lo más rápido posible. Voy a sumar y a seguir formándome. Incorporarme lo más rápido posible. Quiero ponérselo difícil al entrenador e intentar estar disponible lo más rápido posible"

El grupo de la Sub-21: "No son jugadores de tanto nombre como en otras ocasiones, peor éramos un equipo compacto, de amistad y de que nos gustaba estar juntos. Por eso acabamos así llevándonos el título. Seguro que este verano tendréis trabajando hablando de ellos con mucho talento y ahora podemos elegir nuestro futuro"

Cuándo se lo empezaron a creer: "Creo que el día de Bélgica, que salí de suplente y marqué. Aunque nos faltaban tres goles en el hotel, en el previo, se notaba que lo íbamos a hacer. Cuando pasamos de grupos como primeros, personalmente intuía que podíamos llegar a la final o ganar el europeo".